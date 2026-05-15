Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama! MİT, PKK'dan talep etti

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen süreçte dikkat çeken bir aşamaya geçildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, PKK’dan silah bırakmaya ilişkin detaylı bir takvim ve yol haritası talep edildi. Ankara’nın hazırladığı plan ile örgütten gelecek önerilerin karşılaştırılması ve ortak başlıkların belirlenmesi hedefleniyor.

KANDİL İLE TEMASLAR SÜRÜYOR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; MİT ve güvenlik bürokrasisinden oluşan bir heyetin bir süredir Kandil ile temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Görüşmelerde örgütten silah bırakma sürecine ilişkin somut bir yol haritası hazırlanması istendi.

Hazırlanacak planda mağaraların boşaltılması, silah depolarının tasfiye edilmesi ve bunlara ilişkin zamanlamaların yer alacağı belirtiliyor. Güvenlik kaynakları, örgütün bir hafta ila 10 gün içerisinde kapsamlı bir çalışma sunmasının beklendiğini ifade ediyor.

HÜKÛMETİN PLANI İLE EŞLEŞTİRİLECEK

Kandil’den gelecek yol haritasının Ankara’ya ulaşmasının ardından devletin hazırladığı idari ve yasal adımlarla karşılaştırma yapılacak. Süreçte örtüşen başlıkların belirlenmesi ve uygulanabilir taleplerin değerlendirmeye alınması planlanıyor.

Kulislerde konuşulan bilgilere göre süreç, belirlenen takvim doğrultusunda aşamalı şekilde ilerleyecek. “Fermuar sistemi” olarak adlandırılan yöntemle karşılıklı adımların eş zamanlı atılması üzerinde duruluyor.

İMRALI’DA KRİTİK GÖRÜŞMELER

Süreç kapsamında İmralı’da Abdullah Öcalan ile de üst düzey güvenlik görüşmeleri gerçekleştirildiği öne sürüldü. Görüşmelerde yalnızca silah bırakma takviminin değil, ilerleyen dönemde atılabilecek hukuki düzenlemelerin de ele alındığı belirtildi.

“HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM”

AK Parti kaynakları ise devletin hazırlıklarının büyük ölçüde tamamlandığını ifade etti. Kaynaklar, sürecin idari düzenlemeler, yasal değişiklikler ve cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ilerleyeceğini belirtti.

Örgüt üyeleri için farklı prosedürlerin uygulanacağına dikkat çeken kaynaklar, Irak veya Suriye’de kalmayı tercih eden örgüt mensuplarının bulundukları ülkelerin hukuk sistemine tabi olacağını söyledi. Silah bırakıp Türkiye’ye dönenler için ise ayrı bir mekanizmanın devreye alınacağı ifade edildi.

