Haberler

Gürcistan’da feci kaza: 7 ölü

Gürcistan’da feci kaza: 7 ölü Haber Videosunu İzle
Gürcistan’da feci kaza: 7 ölü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gürcistan'ın doğusunda bulunan Gardabani kentinde ağaca çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 20 yaşın altındaki 7 kişi hayatını kaybetti. Feci kaza çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Gürcistan’da korkunç bir trafik kazası meydana geldi.

7’Sİ DE 20 YAŞIN ALTINDAYDI

Yetkililerin açıklamalarına göre ülkenin Kvemo Kartli bölgesinde bulunan Gardabani kentinde aşırı hızla seyreden bir otomobil ağaca çarptı. Kaza sonucunda yaşları 20’nin altında olan 7 genç olay yerinde yaşamını yitirirken ağır yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken Gürcistan İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

FECİ KAZA KAMERADA

Feci kaza çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilin ağaca çarptıktan sonra takla atarak sürüklendiği, hurdaya döndüğü ve araçta küçük çaplı bir yangının çıktığı anlar anbean kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump, Çin dönüşü İran için harekete geçecek! Masada endişe yaratan 2 senaryo var

Korkulan oluyor! Trump tarihi ziyaret sonrası düğmeye basacak
Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi

Milyonları ilgilendiriyor! Varlık barışı teklifi kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı

Meteorolojik kıyamet! Bir günde yaşamadığımız doğa olayı kalmadı
İstanbul'da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu

Bir anda otobüse bindi, yürekleri ağza getirdi
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş

Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum

Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var

Dikkat çeken kelepçe detayı! Kameralara saniye saniye yansıdı
Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu: Kadın, kocasının yanında...

Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti

Trump'ın ağzı kulaklarında! Çin'in attığı imzaya inanmakta zorlandı