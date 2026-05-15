Gürcistan’da feci kaza: 7 ölü

Gürcistan’da korkunç bir trafik kazası meydana geldi.

7’Sİ DE 20 YAŞIN ALTINDAYDI

Yetkililerin açıklamalarına göre ülkenin Kvemo Kartli bölgesinde bulunan Gardabani kentinde aşırı hızla seyreden bir otomobil ağaca çarptı. Kaza sonucunda yaşları 20’nin altında olan 7 genç olay yerinde yaşamını yitirirken ağır yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken Gürcistan İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

FECİ KAZA KAMERADA

Feci kaza çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilin ağaca çarptıktan sonra takla atarak sürüklendiği, hurdaya döndüğü ve araçta küçük çaplı bir yangının çıktığı anlar anbean kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı