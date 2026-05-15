5 ilde 'change' araç operasyonu: 24 gözaltı, 40 araç ele geçirildi

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, ağır hasarlı araçların seri numaralarını hacizli araçlara uyarlayarak 'change' araç satan 24 şüpheli yakalandı. 40 araç ele geçirildi.

  • İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı, 40 araç ele geçirildi.
  • Şüpheliler, ağır hasarlı araçların seri numaralarını hacizli araçlara uyarlayarak 'change' araç satışı yapıyordu.
  • Operasyon İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır ve Sakarya'da eş zamanlı gerçekleştirildi.

İstanbul merkezli 5 ilde, ağır hasarlı araçların fabrikasyon seri numaralarını hacizli araçlara uyarlayıp 'change' araç satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli yakalandı, 40 araç ele geçirildi.

HAKSIZ KAZANÇ SAĞLADIKLARI BELİRLENDİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, oto hırsızlığına yönelik yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin trafik kazası, yangın ve deprem gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen araçlara ait fabrikasyon seri numaralarını yurt dışından ya da piyasadan temin ettikleri hacizli, yakalamalı araçların üzerine uyarlayarak 'change' işlemi yaptığı tespit edildi. Bu yöntemle 'change' yaptıkları araçları üçüncü kişilere satarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

İstanbul merkezli Ankara, Bursa, Diyarbakır ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 'change' yapıldığı belirlenen 40 araç ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
