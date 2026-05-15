Ne olacak bu adamın hali? Kendi seyircisi önünde madara oldu
Real Madrid, sahasında Real Oviedo’yu 2-0 mağlup etti. Ancak Santiago Bernabeu’da Florentino Perez, Mbappe ve Vinicius Junior’a yönelik tepkiler dikkat çekti. 69. dakikada oyuna giren Mbappe ıslıklandı.
- Real Madrid, La Liga'nın 36. haftasında Real Oviedo'yu 2-0 yendi.
- Real Madrid taraftarları, kulüp başkanı Florentino Perez'e tepki gösterdi.
- Kylian Mbappe ve Vinicius Junior maç sırasında taraftarlar tarafından ıslıklandı.
İspanya La Liga’da Real Madrid, sahasında Real Oviedo’yu 2-0 mağlup etti. Ancak Santiago Bernabeu’daki tepki sesleri maçın önüne geçti.
REAL MADRID 2 GOLLE KAZANDI
La Liga’nın 36. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu’da Real Oviedo’yu konuk etti. Eflatun-beyazlı ekip mücadeleyi 2-0 kazanarak ligde bir hafta aranın ardından galibiyetle buluştu.
GOLLER GARCIA VE BELLINGHAM’DAN
Real Madrid’e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Gonzalo Garcia ve 80. dakikada Jude Bellingham kaydetti. Bu sonuçla Madrid ekibi puanını 80’e yükseltti.
BERNABEU’DA TEPKİ SESLERİ
Karşılaşmada tribünlerin hedefinde kulüp başkanı Florentino Perez vardı. Real Madrid taraftarlarının Perez’e tepki gösterdiği belirtildi.
MBAPPE VE VINICIUS ISLIKLANDI
Öte yandan takımın yıldız isimleri Kylian Mbappe ile Vinicius Junior da tribünlerden tepki aldı. İki futbolcunun maç sırasında ıslıklandığı aktarıldı.
SON HAFTA ÖNCESİ GERGİN ATMOSFER
Kupasız geçen sezonun ardından Real Madrid’de yaşanan gergin atmosfer dikkat çekiyor. Kulüp içindeki kriz ve taraftar tepkileri İspanyol basınında geniş yer buldu.