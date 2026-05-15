Acun Ilıcalı "çaresiz kaldık" diyerek açıkladı: Barış Murat Yağcı diskalifiye oldu
Survivor All Star’da yaşanan talihsiz sakatlık Barış Murat Yağcı’nın yarışma hayallerini yarıda bıraktı. Parkurda yaşadığı düşüş sonrası parmağında ciddi kırık oluşan yarışmacının, uzun sürecek tedavisi nedeniyle diskalifiye edildiği açıklandı. Acun Ilıcalı’nın “Çaresiz kaldık” sözleri dikkat çekti.
- Barış Murat Yağcı, Survivor All Star parkurunda parmağı kırıldığı için yarışmadan diskalifiye oldu.
- Acun Ilıcalı, Barış'ın parmağındaki kırığın 6 hafta alçı gerektirdiğini ve bu nedenle yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı.
- Survivor'da son dönemde sağlık sorunları nedeniyle diskalifiye edilen yarışmacı sayısı arttı.
Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star’da yaşanan son gelişme yarışmaya damga vurdu. Daha önce adının karıştığı uyuşturucu soruşturması nedeniyle yarışmadan ayrılan ancak test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından yeniden kadroya dahil edilen Barış Murat Yağcı, bu kez yaşadığı sakatlık nedeniyle Survivor’a veda etti.
PARKURDA PARMAĞI KIRILDI
14 Mayıs tarihli bölümde parkurda mücadele eden Barış Murat Yağcı, dengesini kaybederek sert şekilde yere düştü. Acı içinde yerde kalan yarışmacıya ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Yağcı’nın parmağında ciddi kırık olduğu ortaya çıktı.
ACUN ILICALI: ÇARESİZ KALDIK
Konseyde açıklama yapan Acun Ilıcalı, Barış’ın sağlık durumunun yarışmaya devam etmesine engel olduğunu söyledi. Ilıcalı, “Barış’ın parmağında ciddi bir kırık var, tedavisi devam ediyor. Alçıyı kımıldatmaması gerektiği için buraya gelemedi. Barış'ın durumu beklediğimizden kötü. Barış Survivor'a devam edemeyecek. 6 hafta alçı gerekiyor, ilk ayı olsa beklerdik ancak artık her gün performans dönemi. Çaresiz kaldık” ifadelerini kullandı.
DİSKALİFİYELER ARTIYOR
Öte yandan Survivor’da son dönemde yaşanan sağlık problemleri dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Bayhan da sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan diskalifiye edilmişti. Yaşanan şiddet olaylarına karşı Seren Ay'da diskalifiye edilen isimlerden biri olmuştu. Barış Murat Yağcı’nın ayrılığıyla birlikte yarışmadaki dengelerin nasıl değişeceği merak konusu oldu.