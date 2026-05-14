Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı

Türkiye bugün, meteoroloji tarihinde az rastlanır hareketlilikte bir gün geçirerek adeta doğa olaylarının gövde gösterisine sahne oldu.

Ülkenin farklı bölgelerinden gelen görüntüler, süper hücrelerden hortumlara, çöl tozundan nadir görülen bulut yapılarına kadar geniş bir yelpazede ekstrem hava koşullarının yaşandığını ortaya koydu.

HORTUMLAR 3 ŞEHRİ VURDU: YARALILAR VAR

Günün en ağır bilançosu Çorum'dan geldi. Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca ve Kavşut köylerinde oluşan dev hortum, evlerin çatılarını uçurup ağaçları kökünden söktü; olayda 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Eş zamanlı olarak Çankırı’nın Kızılırmak ilçesinde boş arazide dev bir girdap oluşurken, İzmir’in Menemen ilçesi Seyrek mevkisinde görülen hortum Menemen Ovası’ndan saniye saniye kaydedildi. Deniz üzerinde ise Akdeniz açıklarında 1 su hortumu gözlendi.

SÜPER HÜCRE VE DOWNBURST ETKİSİ

Atmosferdeki aşırı ısınma, 8 ayrı süper hücre oluşumunu tetikledi. Özellikle İç Anadolu’nun kuzeyi ve Batı Karadeniz geçişinde etkili olan bu yapılar, 13 farklı noktada ceviz büyüklüğünde dolu yağışına neden oldu. Denizli ve çevresinde etkili olan ve "aşağı patlama" (downburst) olarak adlandırılan ani hava akımı, fırtınanın şiddetini bir anda yırtıcı boyutlara taşıdı.

NADİR BULUTLAR

Gün boyu süren oraj hareketliliğiyle birlikte Türkiye genelinde yaklaşık deyim yerindeyse 1000 şimşek birden çaktı. Fırtına öncesinde İstanbul ve Kocaeli semalarında görülen Mammatus ve dalgalı yapısıyla bilinen Undulatus asperatus bulutları, gökyüzünde mahşeri bir görüntü oluşturdu.

GÜNEYDE ÇÖL TOZU, BATIDA FIRTINA HATTI

Ege kıyılarından giren Squall Line (fırtına hattı) yağışı geniş bir kütle halinde iç kesimlere taşırken, Güneydoğu Anadolu’da hortum değil, yoğun çöl tozu girişi etkili oldu. Mardin, Şanlıurfa ve Hatay hattında toz aşımı nedeniyle görüş mesafesi düşerken, hava kalitesi alarm seviyesine geldi.

