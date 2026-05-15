Aziz Yıldırım çıldırdı! Tam 200 milyon euro ile geliyor

Fenerbahçe’de başkanlık seçimleri öncesi Aziz Yıldırım’ın transfer planı netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli camiada büyük ses getiren iddialara göre Yıldırım, göreve gelmesi halinde yıldız transferleri için dev bütçe ayıracak.

4 YILDIZ TRANSFERİ HEDEFİ

Aziz Yıldırım’ın yeni sezonda doğrudan ilk 11’de oynayabilecek 4 yıldız futbolcu transfer etmeyi planladığı öne sürüldü. +Sarı-lacivertli ekibin önceliğinin forvet hattı olduğu belirtildi.

MURİQI VE SÖRLOTH İDDİASI

Transfer listesinde Vedat Muriqi ve Alexander Sörloth gibi dikkat çeken isimlerin yer aldığı ifade edildi. Yıldırım’ın golcü transferinde hata yapmak istemediği aktarıldı.

EDERSON İLE YOLLAR AYRILABİLİR

Fenerbahçe’de kaleci transferinin de gündemde olduğu belirtildi. Düşük performansı nedeniyle Ederson ile yolların ayrılmasının beklendiği ifade edildi.

STOPER VE ORTA SAHAYA TAKVİYE

Sarı-lacivertlilerin Skriniar’ın yanına yıldız bir stoper transfer etmek istediği öğrenildi. Orta saha bölgesine de önemli bir takviye planlandığı aktarıldı.

200 MİLYON EURO DETAYI

Aziz Yıldırım’ın üyelerle yaptığı görüşmelerde yaklaşık 200 milyon euroluk bir nakit güçle göreve başlayacağını söylediği öne sürüldü. Bu bütçenin büyük bölümünün transfer çalışmalarında kullanılacağı ifade edildi.

YÖNETİM LİSTESİ ŞEKİLLENİYOR

Öte yandan Aziz Yıldırım’ın yönetim listesi üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Mahmut Uslu, Önder Fırat, Nihat Özbağı, Barış Göktürk, Ömer Onan, Batuhan Özdemir ve Hande Tibuk’un listede yer alacağı iddia edildi.