Büyükçekmece'de bıçaklı kavga: 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, anlar kamerada

Büyükçekmece'de 10 Mayıs'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel hayatını kaybetti. Olayın güvenlik kamerası görüntülerinde Demirel'in bıçaklandığı anlar yer alıyor. Kavga sonucu iki kişi yaralanırken, Demirel hastanede kurtarılamadı. Polis, 18 yaşından küçük iki şüpheliyi gözaltına aldı.

BÜYÜKÇEKMECE'de Abdülbaki Demirel (15)'in hayatını kaybettiği bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, çıkan arbedede Demirel'in bıçaklandığı anlar yer aldı.

Olay, 10 Mayıs günü saat 20.00 sıralarında Muratçeşme Mahallesi Şehit Sadık Bezer Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında parkta bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Bunun üzerine 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Bu sırada yaralanan kişilerden biri çevrede bulunan siteye giderek yardım istedi, diğer yaralı kişi ise parkın etrafındaki bir markete sığındı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandıkları belirlenen Abdülbaki Demirel ve Savaş I. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Abdülbaki Demirel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimlik bilgilerini kısa sürede tespit etti. Yaşı 18'den küçük olduğu öğrenilen 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

BIÇAKLI KAVGA KAMERADA

Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, çıkan arbedede Abdulbaki Demirel'in bıçaklandığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
