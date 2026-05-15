Ulubey'de tekstil fabrikasında 21 işçi yemekten zehirlendi
Ordu'nun Ulubey ilçesindeki bir tekstil fabrikasında öğle yemeği yiyen 21 işçi, mide bulantısı şikayetiyle hastanelere başvurdu. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve bazılarının taburcu edildiği belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İddiaya göre; Ulubey ilçesindeki bir fabrikada, dün öğle yemeği olarak karalahana çorbası, bulgur pilavı, cacık ve mısır ekmeği tüketen bazı işçiler, bir süre sonra mide bulantısı ve rahatsızlık şikayetleri yaşamaya başladı. İşçilerden bir kısmı Ulubey'deki, bir kısmı ise Altınordu ilçesindeki hastanelerde tedaviye alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bazı çalışanların taburcu edildiği, diğerlerinin ise tedbir amaçlı gözetim altında tutulduğu ifade edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.