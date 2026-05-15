Didem Soydan yıllar sonra anlattı: Şifresini unuttuğu hesabı servete dönüştü

Ünlü model Didem Soydan, yıllar önce eski erkek arkadaşının yönlendirmesiyle yatırım yaptığı Bitcoin sayesinde nasıl büyük kazanç elde ettiğini anlattı. Şifresini unuttuğu dijital cüzdanına günler süren uğraş sonrası ulaşan Soydan’ın yaşadığı şaşkınlık gündem oldu.

“ERKEK ARKADAŞIM BANA BİTCOIN’DEN BAHSETMİŞTİ”

Didem Soydan, dijital para dünyasına eski sevgilisinin sayesinde adım attığını anlattı. O dönem Bitcoin’in henüz çok bilinmediğini söyleyen Soydan, şu ifadeleri kullandı:

“O zamanki erkek arkadaşım bana Bitcoin'den bahsetmişti. Bana app'i indirtti. Bankadan parayı yolladım. Oraya koydum ve 10 gün sonra New York'a taşındım.”

YILLAR SONRA AKLINA GELDİ AMA ŞİFREYİ HATIRLAMADI

Aradan geçen yılların ardından arkadaş ortamında Bitcoin konuşulurken hesabını hatırladığını söyleyen Soydan, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı:

“Aradan 4 sene falan geçti. 4 senenin sonunda arkadaşlarım hararetli bir şekilde şeyi konuşuyor; 'Ya kredi çekelim. Bitcoin çok artmış. Bitcoin diye bir şey var.' Ben de hiç unutmuyorum böyle yemek yiyorum. 'Ne dedin ya sen?' dedim. 'Bitcoin' dedi. Dedim benim Bitcoin'im var biliyor musun? Bana dedi ki 'ya saçmalama sen ne anlarsın?'”

ŞİFREYİ BULMAK İÇİN OPERASYON BAŞLATTI

Bitcoin cüzdanını hatırlayan ancak şifresini unutan ünlü model, hesabına ulaşabilmek için günlerce uğraştıklarını söyledi. Umut Ceylan ile No Filter YouTube programında konuşan Didem Soydan şifrenin eski telefon hattına gitmesi üzerine kardeşinden yardım istediği süreci şöyle anlattı:

“Kız kardeşimi aradım eski telefonumu bulup şarja taktırdım. Hesaba girebilmek için 3-4 gün boyunca sabırla uğraştık.”

“ABLA ZENGİN OLDUK!”

Didem Soydan, sonunda hesabına giriş yaptığında gördüğü rakam karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi:

“Sonunda sisteme giriş yapabildiğimizde ekranda gördüğümüz rakam karşısında şoke olduk. Kız kardeşim heyecandan 'Abla zengin olduk!' diye bağırdı.”

Kaynak: Haberler.com