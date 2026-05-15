Görüntü Türkiye'den! Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti

Mersin’in Bozyazı ilçesinde motosikletle yaklaşan bir şüpheli, daha önce tartıştığı kişiyi kolundan bıçaklayıp kaçtı. Saldırıya uğrayan kişinin yaralandığını ilk anda fark etmediği, kısa süre sonra kolundan kan geldiğini anlayınca hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından yakalanan şüpheli suçunu itiraf etti.

  • Mersin'in Bozyazı ilçesinde motosikletli bir şüpheli, daha önce tartıştığı 55 yaşındaki N.T.'yi kolundan bıçakladı.
  • Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı; şüpheli E.K. kısa sürede yakalanarak suçunu itiraf etti.
  • Şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

MOTOSİKLETLE YAKLAŞIP KOLUNU KESTİ

Olay, önceki gün Merkez Mahallesi Kayatürk Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre E.K. (23), motosikletle yanına yaklaştığı ve daha önce aralarında tartışma bulunduğu öne sürülen N.T.’ye (55) bıçakla saldırdı. Şüpheli, N.T.’nin koluna bıçakla kesik attıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

YARALANDIĞINI SONRADAN FARK ETTİ

Ne olduğunu ilk anda anlayamayan N.T., kısa süre sonra kolundan yaralandığını fark etti. İhbar üzerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüpheli E.K.’yi tespit edip gözaltına aldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan E.K.’nin suçunu itiraf ettiği ve saldırıda kullandığı bıçağı polise teslim ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Olay anına ait görüntülerde, şüphelinin motosikletle yaklaşarak N.T.’nin koluna bıçakla kesik attığı ve ardından bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

