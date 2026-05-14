Evlat acısına dayanamadı, oğluyla aynı gün vefat etti

Ordu'nun Akkuş ilçesinde oğlu Muhittin Sarıçabonoğlu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Oğlunun ölüm haberini alan 80 yaşındaki anne Hüsne Sarıçobanoğlu da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve aynı gün vefat etti.

Olay Akkuş ilçesi Salman Mahallesi'nde meydana geldi. Muhittin Sarıçobanoğlu, bugün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Oğlunun vefat haberini alan Hüsne Sarıçobanoğlu da rahatsızlandı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne Sarıçobanoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hüsne Sarıçobanoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen oğluyla aynı gün yaşamını yitirdi. Anne ve oğlunun kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
