İngiltere'de casus krizi! Championship play-off finali ertelenebilir

İngiltere Championship play-off yarı finalinde Middlesbrough’yu eleyerek finale yükselen Southampton hakkında ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. İngiliz ekibinin, rakibinin antrenmanını gizlice takip ettiği öne sürülürken soruşturmanın sonucu merakla bekleniyor.

ANTRENMANI GİZLİCE İZLEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

İddialara göre Southampton’da görev yapan bir analist, play-off yarı finalinin ilk maçı öncesinde Middlesbrough’nun antrenmanını gizlice görüntüledi. Middlesbrough cephesinin konuyla ilgili kanıtları İngiltere Futbol Ligi’ne sunmaya hazırlandığı öğrenildi.

Dosyada yer alan fotoğrafta, antrenman tesislerinin yakınında bir ağacın arkasına saklanan ve cep telefonuyla görüntü aldığı öne sürülen genç bir kişinin yer aldığı belirtildi.

GÖZLER İNGİLTERE FUTBOL LİGİ’NDE

İngiltere Futbol Ligi, Southampton hakkındaki “casusluk” iddialarıyla ilgili kararın 19 Mayıs Salı gününe kadar açıklanacağını duyurdu.

Soruşturmanın sonucu yalnızca Southampton’ı değil, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’yi de yakından ilgilendiriyor. Hull City ile Southampton arasında 23 Mayıs Cumartesi günü oynanması planlanan Championship play-off finalinin ertelenebileceği ifade edildi.

“KARAR EN KISA SÜREDE AÇIKLANACAK”

İngiltere Futbol Ligi tarafından yapılan açıklamada, "Bağımsız Disiplin Komisyonu'nun duruşması 19 Mayıs Salı günü veya daha öncesinde gerçekleşecektir. Kesin tarih üzerindeki görüşmeler devam etmekte olup kısa süre içinde onaylanması beklenmektedir. Komisyon, ilgili sunumların ve kanıtların değerlendirilmesinin ardından kararını mümkün olan en kısa sürede açıklayacaktır" denildi.

“FİKSTÜRDE DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR”

Açıklamanın devamında, "Süreç bağımsız bir disiplin komisyonu tarafından yürütüldüğünden EFL önerilen takvimi kontrol etmemektedir. Buna rağmen EFL, Championship play-off finalinin planlandığı gibi 23 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da (TSİ 18.30) başlayacağı esasına göre planlama yapmaya devam etmektedir. Ancak taraftarlar disiplin süreci sonucunun fikstürde değişikliklere yol açabileceği konusunda bilinçli olmalıdır. EFL, olası bir itiraz süreci de dahil olmak üzere ihtiyaç duyulması halinde bir dizi acil durum planına sahiptir" ifadeleri kullanıldı.