Sağlık Bakanlığı'nda Ebe ve Hemşireler Günü Programı! Bakan Memişoğlu da katıldı

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde düzenlenen Ebe ve Hemşireler Günü Programı, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ebe ve Hemşireler Günü Programı; saygı duruşu, İstiklal Marşı ve ardından sağlık hizmetlerine gönül veren ebe ve hemşireler için hazırlanan video gösterimiyle başladı. Programda, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda sağlık hizmetlerinin her kademesinde büyük bir özveriyle görev yapan çalışanların emekleri takdirle anıldı.

"MESLEĞİMİZİ BİLİMİN SARSILMAZ TEMELLERİ ÜZERİNDE YÜKSELTİYORUZ"

Programda konuşma yapan Ebe Nilüfer Topkara, ebelik ve hemşireliğin bilimsel bilgiyle harmanlanan profesyonel disiplinler olduğunu vurguladı. Topkara, "Bizler artık sadece bakım veren değil; araştıran, üreten ve sağlık sistemimize bilimsel derinlik katan profesyonelleriz. “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla uyumlu olarak; Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık modeliyle güçlü nesillerin yetişmesine katkı sunmayı en önemli sorumluluğumuz olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, ebe ve hemşirelerin medeniyetimizdeki köklü yerine dikkat çekti. Konuşmasında, "Bizim medeniyetimizde hastaya bakmak sadece tedavi etmek değil, onun ruhuna dokunmak, yüreğini ısıtmak, ona moral olmaktır. Ebe ve hemşirelerimiz sağlığın korunmasından tedavi ve bakım süreçlerinin yönetilmesine kadar fedakârca çalışan kahramanlarımızdır." sözleriyle ebe ve hemşirelerimizin önemini vurguladı.

SAFİYE HÜSEYİN ELBİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Programın en anlamlı bölümlerinden biri olan ödül töreninde; Türkiye’nin ilk hemşirelerinden Safiye Hüseyin Elbi adına düzenlenen Vefa, Hizmet ve Özel Ödül kategorilerinde; Ebe Ümit Dizdaroğlu, Hemşire Ayşe Tekedereli, Ebe Zehra As, Hemşire Fisun Çeken, Hemşire Halit İnal, Hemşire Nurgül Tekin, Ebe Özlem Mersin, Hemşire Gizem Seferoğlu ve Ebe F. Nilüfer Topkara’ya ödülleri takdim edildi.

Program, tüm konuklarımızın ve ebe ile hemşirelerimizin yer aldığı aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

