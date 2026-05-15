Bakan Çiftçi'den işaret diliyle anlamlı mesaj

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından Engelliler Haftası dolayısıyla video mesaj paylaştı. Bakan Çiftçi paylaşımında, "Birlikte aynı milletin fertleriyiz" mesajı verdi.

"ENGELLERİ BİRLİKTE AŞACAK, DAYANIŞMAYI BİRLİKTE BÜYÜTECEĞİZ"

Çiftçi, engelli bireylerin yanlarında olduklarını belirterek, "Birlikte aynı milletin fertleriyiz. Bu birliktelik sizinle tamam. Engelliler Haftası vesilesiyle işaret diliyle verdiğimiz bu mesajla engelli kardeşlerimizi anladığımızı ve daima yanlarında olduğumuzu ifade etmek istedik. Bizler her vatandaşımızın eşit imkanlara sahip olduğu, sosyal hayatın içinde güçlü şekilde yer aldığı, sevginin, anlayışın ve dayanışmanın büyüdüğü bir Türkiye için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki aynı bayrağın altında aynı değerlere gönül vermiş büyük bir milletiz. Engelleri birlikte aşacak, dayanışmayı birlikte büyüteceğiz" ifadelerini kullandı.

