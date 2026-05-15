Beşiktaş'ta ticari aracın çarptığı polis ağır yaralandı

İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen kazada ticari aracın çarptığı kadın polis ağır yaralandı. Kaza, saat 10.30 sıralarında Beşiktaş Vişnezade Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sürücüsü öğrenilemeyen 34 MLL 920 plakalı ticari araç, Dolmabahçe Gazhane Caddesinden Dolmabahçe Caddesine dönüş yaptığı esnada Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ş.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisi ile polis memuru yola savruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Durumu ağır olan polis memuru olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun ameliyata alındığı öğrenilirken kazaya karışan araç çekici yardımı ile otoparka çekildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı