Haberler

Texas'ta trende 6 göçmen hipertermiden öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Texas eyaletinde bir tren vagonunda 1'i çocuk 6 göçmen, yüksek sıcaklık kaynaklı hipertermi sonucu hayatını kaybetti. Yetkililer, olayın göçmen kaçakçılığıyla bağlantılı olduğunu değerlendiriyor.

ABD'nin Texas eyaletinin Meksika sınırına yakın Laredo bölgesinde trenin yük vagonunda ölü bulunan 1'i çocuk 6 göçmenin, yüksek sıcaklığa bağlı hipertermiden yaşamını yitirdiği ve göçmen kaçakçılığı mağduru olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Yetkililer, 12 Mayıs'ta eyaletin Meksika sınırına yakın bir bölgesinde tren vagonunda ölü bulunan 6 göçmene ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ölü bulunan kişilerin Honduras ve Meksika'dan geldiği bilgisini veren yetkililer, hayatını kaybedenler arasında 14 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğunu ifade etti.

Yetkililer ayrıca, olay yerinden yaklaşık 240 kilometre uzaklıkta bulunan, 49 yaşındaki bir Meksikalıya ait cesedin de olayla bağlantılı olduğunun düşünüldüğünü aktardı.

Göçmen kaçakçılığı mağduru olduğu değerlendirilen kişilerin, yüksek sıcaklığa bağlı hipertermiden yaşamını yitirdiği düşünülüyor.

Laredo bölgesinde 12 Mayıs'ta 6 kişinin cesedi, demiryolu şirketi Union Pacific çalışanı tarafından bir yük konteynerinde bulunduğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
İran 'Her şeyin bir sınırı var' diyerek İsrail'le yakınlaşan ülkeyi uyardı

Diplomatik dili kenara bıraktı! İsrail'le yakınlaşan ülkeye uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Onuachu bombası

Süper Lig devinden Onuachu bombası
Dev bankadan altın yatırımcısına güzel haber! Tarih bile verdiler

Dev bankadan altın yatırımcısına güzel haber! Tarih bile verdiler
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi

Adını duymadığımız partinin genel başkanını eşinin paylaşımı yaktı
İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar

Korkulan oldu!

Erkek öğrencisine tecavüz etmeye kalkışan araştırma görevlisiyle ilgili üniversiteden açıklama

Erkek öğrencisine tecavüze kalkışan hocaya bir darbe daha
Galatasaray'da ayrılık! Karar verildi gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin etmiyordu

SRC-KURYE belgesi için süre uzatılıyor

1 milyon kişiyi ilgilendiren düzenlemeye erteleme geldi