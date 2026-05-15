Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26’ya yükseltmesiyle birlikte memur ve emekli maaşlarına ilişkin zam hesapları yeniden şekillendi. Yeni tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranının yüzde 17,4’e ulaşabileceği değerlendiriliyor.

TCMB ENFLASYON TAHMİNİNİ GÜNCELLEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yardımcılarıyla birlikte yılın ikinci Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştirdi. Karahan, yaptığı açıklamada yıl sonu enflasyon tahmininin güncellendiğini belirterek Türkiye’de yıl sonunda görülmesi beklenen enflasyon oranının yüzde 26 olarak revize edildiğini duyurdu. Ayrıca 2026 yılı için belirlenen enflasyon ara hedefinin de yüzde 24’e çıkarıldığı açıklandı.

İLK 4 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ocak-nisan dönemi enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ilk 4 aylık kesinleşen zam oranı yüzde 14,64 oldu. TCMB’nin tahminlerine göre yıl sonunda yüzde 26’lık enflasyonun gerçekleşebilmesi için mayıs-aralık dönemindeki aylık enflasyon ortalamasının yüzde 1,19 seviyesinde olması gerekiyor.

TEMMUZ ZAMMI İÇİN YENİ SENARYO

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç’ın haberine göre; TCMB’nin tahminlerinin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında yüzde 17,4 oranında zam almaya hak kazanacak. Memur ve memur emeklileri için öngörülen zam oranının ise yüzde 13,2 seviyesine yükseleceği ifade edildi.

YIL SONU İÇİN DE YENİ HESAPLAMA

TCMB’nin yıl sonu tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda Temmuz-Aralık dönemine ilişkin yeni maaş artış oranları da şekillendi.

Buna göre;

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ilk ayında yüzde 7,6,

Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5,3 oranında zam alabilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 23 BİN 360 TL OLABİLİR

TCMB’nin tahminlerinin gerçekleşmesi halinde en düşük emekli maaşında da artış yaşanacak. Rapordaki hesaplamalara göre temmuz ayında en düşük emekli maaşının 20 bin TL’den 23 bin 360 TL’ye yükselmesi bekleniyor.