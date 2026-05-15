Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

Güncelleme:
TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26’ya yükseltmesiyle birlikte emekli ve memur maaşlarına yönelik zam hesapları yeniden değişti. Yeni senaryoya göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında yüzde 17,4 zam alması, en düşük emekli maaşının ise 23 bin 360 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

  • TCMB yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'ya yükseltti.
  • SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 17,4, memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 13,2 olarak öngörülüyor.
  • En düşük emekli maaşının temmuzda 20 bin TL'den 23 bin 360 TL'ye çıkması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26’ya yükseltmesiyle birlikte memur ve emekli maaşlarına ilişkin zam hesapları yeniden şekillendi. Yeni tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranının yüzde 17,4’e ulaşabileceği değerlendiriliyor.

TCMB ENFLASYON TAHMİNİNİ GÜNCELLEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yardımcılarıyla birlikte yılın ikinci Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştirdi. Karahan, yaptığı açıklamada yıl sonu enflasyon tahmininin güncellendiğini belirterek Türkiye’de yıl sonunda görülmesi beklenen enflasyon oranının yüzde 26 olarak revize edildiğini duyurdu. Ayrıca 2026 yılı için belirlenen enflasyon ara hedefinin de yüzde 24’e çıkarıldığı açıklandı.

İLK 4 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ocak-nisan dönemi enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ilk 4 aylık kesinleşen zam oranı yüzde 14,64 oldu. TCMB’nin tahminlerine göre yıl sonunda yüzde 26’lık enflasyonun gerçekleşebilmesi için mayıs-aralık dönemindeki aylık enflasyon ortalamasının yüzde 1,19 seviyesinde olması gerekiyor.

TEMMUZ ZAMMI İÇİN YENİ SENARYO

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç’ın haberine göre; TCMB’nin tahminlerinin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında yüzde 17,4 oranında zam almaya hak kazanacak. Memur ve memur emeklileri için öngörülen zam oranının ise yüzde 13,2 seviyesine yükseleceği ifade edildi.

YIL SONU İÇİN DE YENİ HESAPLAMA

TCMB’nin yıl sonu tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda Temmuz-Aralık dönemine ilişkin yeni maaş artış oranları da şekillendi.

Buna göre;

  • SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ilk ayında yüzde 7,6,
  • Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5,3 oranında zam alabilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 23 BİN 360 TL OLABİLİR

TCMB’nin tahminlerinin gerçekleşmesi halinde en düşük emekli maaşında da artış yaşanacak. Rapordaki hesaplamalara göre temmuz ayında en düşük emekli maaşının 20 bin TL’den 23 bin 360 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (11)

Haber YorumlarıArife Esra Tahtacı:

emekli maaşı 23 bin tl olacakmış ?? peki kira 25 bin olunca evsiz mi kalacak bu insanlar? kadınlar çalışmak zorunda zaten ama çocuk bakımı yok, kreş parası maaştan fazla ?? sisteme bak hele.

Haber Yorumlarıİsmail Evren Gulseven:

Yine mi zam hesabı yapılıyor ?? 23 bin lirayla geçinmek ne demekmiş bilmiyolar galiba, asgari ücret bile yetmiyor zaten. Eski bayramlar yok artık, paramız pul oldu hepsi ??

Haber YorumlarıCeyda Baltaci:

zamlara bak sen hala enflasyon düşüyo diyolardı ne güldürdü be.

Haber YorumlarıÇetin Akman:

Avrupa'da emekli maaşlarıyla insanlar geçinebiliyorken burda her ay hesaplar değişiyor, bu nasıl bir istikrar Allah aşkına!!!

Haber YorumlarıAlper Ersoy Kocman:

Avrupada emeklilik yasi ortalama 67. Herkesi emekli yaparsan bu parayida bulamayacaksin gelecekte.

Haber YorumlarıRegal:

Avrupa'daki emekli türkiyedeki emekli masıni alsın yaşasın orda 8 saat. Çalış Türkiye'de 12 saat çalış Avrupa ile kıyaslama yapmayın burası Türkiye

