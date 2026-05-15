KCEX'in sahibi kim?

KCEX, 2021 yılında Seyşeller'in başkenti Mahe'de tescil edilmiş bir kripto borsası. Platformun adresi olarak "Suite 23, 1st Floor, Eden Plaza, Eden Island, Mahé, Republic of Seychelles" gösteriliyor. Ancak bu adresin ötesinde kurucu, CEO ya da yönetim kurulu hakkında kamuoyuna açık herhangi bir bilgiye ulaşmak mümkün değil.

HİÇBİR YERDE İSİMLERİ YOK

Küresel kripto veri platformu CoinGecko ve girişim takip sitesi Tracxn'in KCEX sayfalarında yönetici bilgisi yer almıyor. TradingFinder'ın KCEX analiz raporunda konu şu şekilde ifade ediliyor: "KCEX'in CEO veya kurucusunun kimliği kamuoyuna açıklanmış değil. Şirket oldukça düşük bir kamuoyu profili sürdürüyor. Liderlik hakkında ayrıntılı bilgiye kamuya açık kaynaklarda ya da büyük sektör kaynaklarında ulaşmak mümkün değil." Girişim platformu AngelList'in KCEX sayfasında yalnızca İK ve personel pozisyonlarında çalışan üç isim yer alıyor. LinkedIn'de "Carl Yang - Executive Director at KCEX" başlıklı bir profil mevcut olmakla birlikte bu profilin içeriği kamuoyuna açık değil ve bağımsız kaynaklarla doğrulanamıyor.

KCEX'in kendi web sitesindeki tanıtım metninde ise ekipten yalnızca "blockchain ve finans sektörlerinden uzmanlardan oluşmaktadır" şeklinde genel bir ifadeyle söz ediliyor. Herhangi bir isim, unvan ya da özgeçmiş paylaşılmıyor. Girişim araştırma platformu Tracxn'in KCEX profilinde ise platformun fon topladığı belirtiliyor ancak tutar "$*****" şeklinde gizli tutuluyor. Fonlamanın kaynağı ve yatırımcıların kimliği konusunda da kamuoyuna açık bilgi bulunmuyor.

SEYŞELLER TESCİLİ NE ANLAMA GELİYOR?

Uzmanlar, KCEX'in Seyşeller'de tescilli olmasının kripto borsaları için küresel ölçekte en az denetim gerektiren yargı bölgelerinden birini tercih etmek anlamına geldiğine dikkat çekiyor. Seyşeller'de bir kripto şirketi kurmak için gerçek kimlik doğrulaması, denetlenmiş finansal tablolar ya da yetkili bir yöneticinin atanması zorunlu değil. Uzmanlar, bu yapının kuruculuğun anonim kalmasına, sorumluluk zincirinin bulanıklaşmasına ve olası bir iflas ya da varlık kaybı durumunda kullanıcıların herhangi bir yasal merciye başvuramamasına zemin hazırladığını vurguluyor.

GÜNEY KORE VE HİNDİSTAN'DA YAPTIRIM KARARLARI

KCEX'in düzenleyici ihlal geçmişi Türkiye'yle sınırlı değil. Güney Kore Finansal İstihbarat Birimi (FIU), Mart 2025'te KCEX'i KuCoin, CoinW ve Bitunix ile birlikte kayıt dışı faaliyet yürüten yabancı borsalar arasında listeleyerek yaptırım sürecini başlattı. Ağustos 2024'te ise Güney Kore'de KCEX'e yönelik ayrı bir yaptırım kararı alındı. Platformun web sitesi ve mobil uygulamasına Güney Kore'den erişim engellendi. Ancak KCEX'in bu engellemenin ardından iOS uygulama mağazası üzerinden Güney Koreli kullanıcılara erişmeyi sürdürdüğü belirlendi. Hindistan'da ise Eylül 2023'te Hindistan Finansal İstihbarat Birimi (FIU-IND), KCEX'in de aralarında bulunduğu 9 yabancı kripto borsasına kayıt dışı faaliyet gerekçesiyle resmi ihlal bildirimi gönderdi.

TÜRKİYE'DE KULLANICI MAĞDURİYETİ ARTIYOR

KCEX'in daha önce bir Türk kullanıcının yaklaşık 19.000 dolarlık varlığını "anormal aktivite" gerekçesiyle bloke ettiği belgelenmişti. Platformun destek ekibinin inceleme süresini önce Mayıs, ardından Haziran 2026'ya kadar uzattığı, bu süreçte ise herhangi bir üst düzey yöneticinin kamuoyu önünde açıklama yapmadığı görüldü.

Uzmanlar, SPK lisansı bulunmayan ve yöneticileri kamuoyuna açık olmayan bir platformda yaşanan mağduriyette kullanıcının hukuki seçeneklerinin son derece sınırlı kaldığını belirtiyor. FATF Travel Rule gibi uluslararası standartların kripto varlık işlemlerinde gönderici ve alıcı bilgilerinin doğrulanmasını zorunlu kıldığını, KYC uygulamayan ve yöneticileri bilinmeyen bir borsanın bu standartları karşılamasının teknik olarak mümkün olmadığını da vurguluyor. Uzmanlar, Türk kullanıcıların bu bağlamda iki katmanlı bir riskle karşı karşıya kaldığını ifade ediyor.

Kaynak: Haberler.com