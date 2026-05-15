Haberler

'Kasten öldürme' dosyasına 4 milyon lira karşılığında 'intihar' düzenlemesi iddiası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ümraniye'de kasten öldürme olayının intihar olarak gösterilmesiyle ilgili yapılan görüşmeler, yeni nesil suç örgütleri operasyonu kapsamında ortaya çıktı. Olayla ilgili 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

 Yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan bir kişinin cep telefonunda bulunan video kaydında, Ümraniye’deki 'kasten öldürme' olayının 4 milyon lira karşılığında 'intihar' olarak gösterilmesine yönelik görüşme yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kurulan suç örgütüne üye olma' ve 'nüfuz ticareti' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan O. E.'nin cep telefonunda inceleme yapıldı. İncelemede elde edilen bir video kaydında, 1 Aralık 2025 tarihinde Ümraniye’de meydana gelen 'kasten öldürme' olayının 4 milyon lira karşılığında 'intihar' olarak değiştirilmesi ve soruşturmanın bu şekilde yürütülmesine ilişkin görüntülü görüşme yapıldığı tespit edildi.

5 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 7 şüpheliden 3’ünün başka suçlardan cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlendi. Diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik ise sabah saatlerinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran sessiz kalmadı! Resti çektiler

ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran resti çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Parti'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız

DEM Parti'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı
Bir kadın, ilk buluşma sonrası erkek arkadaşından gelen mesajla şoke oldu

İlk buluşma sonrası erkek arkadaşından gelen mesajla şoke oldu
Tamamı yayınlandı! İşte Sinan Akçıl'ın yaptığı A Milli Takım marşı

Tamamı yayınlandı! İşte Sinan Akçıl'ın yaptığı A Milli Takım marşı
Pırlanta kaçakçılığı operasyonunda 81 gözaltı

349 milyon liralık pırlanta kaçakçılığı operasyonu: 81 gözaltı
Görüntü Türkiye'den! Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti

Görüntü Türkiye'den! Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak

Yüzlerce kişiye mülakatsız iş kapısı! İşte şartlar ve kadrolar
Acun Ilıcalı 'çaresiz kaldık' diyerek açıkladı: Barış Murat Yağcı diskalifiye oldu

Acun "çaresiz kaldık" diyerek açıkladı! Bir diskalifiye daha