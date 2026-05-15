İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü

Hong Kong’da toplu taşımada kadın yolcuların yanında cep telefonundan cinsel içerikli video izleyen adamın görüntüleri sosyal medyada 1 milyondan fazla izlendi. Videonun yayılmasının ardından çok sayıda kadın aynı kişiyle işe gidiş geliş saatlerinde sık sık karşılaştığını ve adamın özellikle genç kadınların yanına oturduğunu anlattı. Olay sonrası adamın akrabası kamuoyundan özür açıklaması yaptı.

Hong Kong’da toplu taşımada kaydedilen görüntüler büyük tepki çekti. Bir adamın kadın yolcuların yanında cep telefonundan cinsel içerikli video izlediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

GÖRÜNTÜLER KISA SÜREDE YAYILDI

Genç bir yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde, Tuen Mun Yolu Otobüs Terminali yakınlarında ilerleyen toplu taşıma aracında bir adamın telefonunda cinsel içerikli video açık olduğu görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede yayıldı ve bir gün içinde 1 milyondan fazla izlendi.

“ÖZELLİKLE KADINLARIN YANINA OTURUYOR”

Videonun ardından birçok kadın, aynı adamı daha önce de farklı seferlerde gördüklerini söyledi. Yolcular, adamın özellikle boş koltuk olmasına rağmen genç kadınların yanına oturduğunu ve aynı davranışları tekrarladığını öne sürdü.

“İŞE GİDİŞ SAATLERİNDE SIK GÖRÜYORUZ”

Bazı kadınlar, adamın yolculara doğru eğildiğini ve çevresindekileri sürekli izlediğini söyledi.

İşe gidiş geliş saatlerinde adamla sık sık karşılaştıklarını belirten yolcular, yaşanan durum nedeniyle rahatsız olduklarını ifade etti.

AKRABASI ÖZÜR DİLEDİ

Olayın büyümesinin ardından kendisini adamın akrabası olarak tanıtan bir kişi kamuoyuna açık bir özür yayımladı.

Açıklamada, adamın sosyal iletişim konusunda sorun yaşadığı ve profesyonel destek almaya yönlendirileceği belirtildi.

Kaynak: Haberler.com
