İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD'ye Sert Yanıt: 40 Gün Savaştılar ve Sonucu Gördüler

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin savaş tehditlerine karşılık, geçmişte 40 gün süren çatışmalardan bir sonuç alamadıklarını belirterek, sorunların askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini ve İran'a saygılı davranılması gerektiğini vurguladı.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin saldırı tehditlerine ilişkin, "40 gün boyunca bizimle savaştılar ve sonucu gördüler" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında İran basınına değerlendirmede bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı yeniden başlatma yönündeki açıklamalarıyla ilgili Arakçi, "Bu tehditlere alışkınız. Uzun zamandır çeşitli şekillerde ve yöntemlerle tehditlerini tekrarlıyorlar, ancak kendileri de bu tehditlerden veya başlattıkları savaştan hiçbir sonuç alamayacaklarını biliyorlar" ifadelerini kullandı.

Konunun askeri yöntemlerle çözülmesinin mümkün olmadığını belirten Arakçi, "40 gün boyunca bizimle savaştılar ve sonucu gördüler. İran'a saygılı bir şekilde konuşanlar aynı dilde karşılık alacaklardır. Sorunlara askeri alan dışında çözüm aramaları gerektiğini bilmeliler çünkü bu yoldan hiçbir sonuç elde edemeyecekler" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
