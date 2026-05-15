Hortum köyleri yıktı geçti, Binaların yüzde 80'i oturulamaz durumda

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen dev hortum Oyaca ve Kavşut köylerini savaş alanına çevirdi. Çatıların uçtuğu, ağaçların kökünden söküldüğü felakette 5 kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Hasar gören evlerde incelemelerde bulunan Çorum Valisi Ali Çalgan, "Özellikle Oyaca köyümüzde hasar ne yazık ki büyük. Yani binaların yüzde 80'i oturulamayacak durumda" dedi.

  • Çorum'un Sungurlu ilçesinde hortum nedeniyle Oyaca ve Kavşut köylerinde binaların yüzde 80'i oturulamaz durumda.
  • Hortumda 5 kişi yaralandı, can kaybı yaşanmadı.
  • Hasar tespit ve temizlik çalışmaları başlatıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde oluşan hortum büyük hasara yol açtı. Bazı evlerin çatısı uçtu. Devrilen ağaçlar ve zarar gören yapılar nedeniyle köyler adeta savaş alanına dönerken 5 kişi yaralandı.

HORTUM KAMERADA

Sungurlu ile Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi arasında görülen hortum, Sungurlu'nun Oyaca ve Kavşut köylerinde zarara neden oldu. İhbar üzerine köye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemede, köylerdeki bazı evlerin çatılarının uçtuğu, ağaç ve elektrik direklerinin devrildiği belirlendi. Köylerde hasar tespit ve temizlik çalışması başlatıldı.

"HASAR BÜYÜK"

Köyleri ziyaret eden Vali Ali Çalgan, "Köyümüz 60 hane. Mevsim itibarıyla 22 ila 25 hane dolu, diğerlerinin sahipleri büyükşehirlerde yaşıyor." dedi.

Hortum nedeniyle bölgede ciddi hasarın meydana geldiğini vurgulayan Çalgan, şunları kaydetti:

"Hasar büyük ama sevincimiz o ki can kaybımız yok, hamdolsun. 5 yaralımız var. Bunların 3'ü buraya gelen ambulanslarda sağlıkçılar tarafından ayakta tedavi edildi. 2'si tedbiren hastaneye götürüldü. Birinin solunum sıkıntısı vardı. Henüz enerji veremedik buraya. Cihaz enerjiye ihtiyaç duyduğu için hastaneye gönderdik. Birinde de kesi vardı, onu gönderdik."

"BİNALARIN YÜZDE 80'İ OTURULAMAYACAK DURUMDA"

Çalgan, "Özellikle Oyaca köyümüzde hasar ne yazık ki büyük. Yani binaların yüzde 80'i oturulamayacak durumda. Onları da hem köy konağında, hem de AFAD çadırlarında misafir edeceğiz. Yeme-içme ihtiyaçları karşılanıyor. İlçe merkezinde konaklama için yer teklifi de yapıldı ama evlerini bırakmak istemediklerinden köyde kalacaklar." ifadelerini kullandı.

Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
