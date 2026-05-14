Haberler

Dünyada nadir görülüyor! Çanakkale'de gökyüzünde sıra dışı manzara

Dünyada nadir görülüyor! Çanakkale'de gökyüzünde sıra dışı manzara
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale’de gökyüzünde oluşan undulatus asperatus bulutları dikkat çekti. Dalga dalga ve karanlık görüntüsüyle görenleri şaşırtan nadir bulut oluşumu, fırtınalı denizi andıran yapısıyla ilgi odağı oldu. Atmosferdeki dengesiz hava hareketleri sonucu oluşan undulatus asperatus bulutlarının dünyada nadir görüldüğü belirtildi.

Çanakkale’de ortaya çıkan undulatus asperatus bulutları gökyüzünde sıra dışı bir manzara oluşturdu. Fotoğrafta, bulut tabakasının dalga şeklinde kıvrılarak ilerlediği, gri ve yoğun yapısıyla geniş bir alanı kapladığı görülüyor. 

Özellikle ufuk çizgisine yakın bölümdeki katmanlı yapı, yaklaşan fırtına görüntüsü oluşturdu. Havaforum'un servis ettiği görüntülerde bulutların alt kısmındaki sert ve kırışık görünüm, gökyüzünü adeta dalgalı bir deniz yüzeyine çevirdi.

UNDULATUS ASPERATUS NEDİR?

Asperitas ya da eski adıyla “undulatus asperatus”, oldukça nadir görülen bir bulut oluşumu olarak biliniyor. Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından resmi olarak tanımlanan bu bulut türü, gökyüzünde dalgalı ve düzensiz görünümüyle dikkat çekiyor. 

Latince “pürüzlü” ve “dalgalı” anlamına gelen ifadeden türeyen bulutlar, çoğunlukla atmosferdeki dengesiz hava hareketleri sonucu oluşuyor. Uzmanlara göre undulatus asperatus bulutları genellikle fırtına öncesi veya sonrası görülüyor ancak her zaman yağış anlamına gelmiyor. Görüntüsü nedeniyle dünyada en dikkat çekici bulut oluşumları arasında gösteriliyor

Kaynak: Haberler.com
Trump ve Şi'nin el sıkışması sonrası İran'dan 'Hürmüz' açıklaması

El sıkışmaları sonrası İran'dan beklenen açıklama geldi

Öğrencinin camdan atladığı olayda, öğretim görevlisinin ifadesi mide bulandırdı

Öğrencinin camdan atladığı olayda, öğretim görevlisinin ifadesi mide bulandırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok böyle benzerlik! Herkes Sergen Yalçın sandı, gerçek çok başka çıktı

Herkes aynı kişi sandı, gerçek çok başka çıktı
Dayı arazi anlaşmazlığı yüzünden yeğenini öldürdü

Arazi tartışmasında kan aktı! Dayı yeğenine noterde kurşun yağdırdı
Türkiye'nin en çok sipariş edilen yemekleri belli oldu: Tavuk döner tahtı kaybetti

Türkiye'nin en çok sipariş edilen yemekleri belli oldu
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Arda Güler'in fotoğrafındaki detay Real Madrid'i karıştırdı

Arda'nın fotoğrafındaki detay Real Madrid'i karıştırdı
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Meyhane açılışını duayla yaptılar! Bir de emekli imam çağırdılar

Bu görüntüler meyhane açılışından! Bir de imam çağırdılar