Dev AVM satışa çıkarıldı! İşte fiyatı

TMSF, İzmir'deki Point Bornova AVM'yi 1 milyar 700 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı. İhale 17 Haziran’da gerçekleştirilecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak görevlendirildiği Nokta Bornova Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait Point Bornova AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü satışa sundu. Dev alışveriş merkezi için belirlenen muhammen bedel ise 1 milyar 700 milyon TL oldu.

145 TAŞINMAZ SATIŞ KAPSAMINDA

Satış kapsamında Point Bornova AVM işletmesine tahsis edilen 145 adet taşınmaz ile birlikte çeşitli mal, hak ve varlıkların yer aldığı belirtildi.

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların 170 milyon 20 bin TL teminat yatırması gerekiyor.

İHALE 17 HAZİRAN’DA YAPILACAK

TMSF tarafından yürütülecek ihale sürecinde kapalı zarf ve açık artırma yöntemleri birlikte uygulanacak. Yatırımcıların tekliflerini en geç 16 Haziran 2026 saat 16.00’ya kadar Satış Komisyonu’na teslim etmesi gerekiyor.

İhalenin ise 17 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00’te TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki merkez binasında gerçekleştirileceği açıklandı.

PAZARLIK SEÇENEĞİ DE GÜNDEMDE

Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde, Fon Kurulu kararıyla sürecin pazarlık yöntemiyle devam edebileceği belirtildi.

Bu durumda pazarlık görüşmelerinin 19 Haziran 2026 tarihinde yapılmasının planlandığı aktarıldı.

YATIRIMCILARA TESİS ZİYARETİ İMKANI

Point Bornova AVM ile ilgilenen yatırımcıların 20 Mayıs 2026 ile 15 Haziran 2026 tarihleri arasında tesis ziyareti yapabileceği ve bilgi odasından yararlanabileceği bildirildi.

İhaleyi kazanan yatırımcının, ihale bedeli ile birlikte yüzde 20 oranındaki KDV tutarını peşin ödemesi gerekecek.

