1 puana şampiyonlar! 41 yıllık hegemonya bitti gibi
İskoçya Premiership’te Celtic’in 90+9’da bulduğu gol şampiyonluk yarışını son haftaya taşıdı. Hearts, son maçta puan alması halinde Celtic ve Rangers’ın 41 yıllık hegemonyasını bitirecek.
- Hearts, son hafta öncesi 80 puanla lider; Celtic 79 puanla ikinci sırada.
- Ligin son haftasında Hearts ile Celtic karşı karşıya gelecek; Hearts'ın galibiyet veya beraberlikle şampiyon olması durumunda Celtic ve Rangers'ın 41 yıllık şampiyonluk hegemonyası sona erecek.
- Celtic'in şampiyon olabilmesi için Hearts'ı yenmesi gerekiyor; bu durumda Celtic 56. şampiyonluğunu kazanarak Rangers'ı geride bırakacak.
İskoçya Premiership’te şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Hearts ve Celtic’in son hafta öncesi aldığı sonuçlar sonrası gözler şimdi dev maça çevrildi.
CELTIC SON ANDA HAYAT BULDU
Lider Hearts sahasında Falkirk’i 3-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Ancak en yakın takipçisi Celtic, Motherwell deplasmanında 90+9. dakikada penaltıdan bulduğu golle maçı 3-2 kazanarak şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.
O GOL HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ
Celtic’in uzatma dakikalarında bulduğu gol olmasaydı Hearts, son hafta öncesi büyük avantaj elde edecekti. Bu sonuçla Hearts puanını 80’e yükseltirken Celtic 79 puana ulaştı.
41 YILLIK HEGEMONYA BİTEBİLİR
Ligin son haftasında iki takım cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Hearts, Celtic Park’taki mücadeleden galibiyet ya da beraberlikle ayrılması halinde tarihindeki 5. şampiyonluğunu ilan edecek. Bu senaryo gerçekleşirse Celtic ve Rangers’ın İskoç futbolundaki 41 yıllık şampiyonluk hakimiyeti de sona erecek.
CELTIC’E TEK ÇARE GALİBİYET
Celtic’in şampiyon olabilmesi için Hearts’ı mutlaka mağlup etmesi gerekiyor. Yeşil-beyazlı ekip mutlu sona ulaşması halinde lig tarihindeki 56. şampiyonluğunu elde edecek ve ezeli rakibi Rangers’ı toplam şampiyonluk sayısında geride bırakacak.