1 puana şampiyonlar! 41 yıllık hegemonya bitti gibi

İskoçya Premiership’te şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Hearts ve Celtic’in son hafta öncesi aldığı sonuçlar sonrası gözler şimdi dev maça çevrildi.

CELTIC SON ANDA HAYAT BULDU

Lider Hearts sahasında Falkirk’i 3-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Ancak en yakın takipçisi Celtic, Motherwell deplasmanında 90+9. dakikada penaltıdan bulduğu golle maçı 3-2 kazanarak şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.

O GOL HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Celtic’in uzatma dakikalarında bulduğu gol olmasaydı Hearts, son hafta öncesi büyük avantaj elde edecekti. Bu sonuçla Hearts puanını 80’e yükseltirken Celtic 79 puana ulaştı.

41 YILLIK HEGEMONYA BİTEBİLİR

Ligin son haftasında iki takım cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Hearts, Celtic Park’taki mücadeleden galibiyet ya da beraberlikle ayrılması halinde tarihindeki 5. şampiyonluğunu ilan edecek. Bu senaryo gerçekleşirse Celtic ve Rangers’ın İskoç futbolundaki 41 yıllık şampiyonluk hakimiyeti de sona erecek.

CELTIC’E TEK ÇARE GALİBİYET

Celtic’in şampiyon olabilmesi için Hearts’ı mutlaka mağlup etmesi gerekiyor. Yeşil-beyazlı ekip mutlu sona ulaşması halinde lig tarihindeki 56. şampiyonluğunu elde edecek ve ezeli rakibi Rangers’ı toplam şampiyonluk sayısında geride bırakacak.