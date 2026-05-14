Haberler

1 puana şampiyonlar! 41 yıllık hegemonya bitti gibi

1 puana şampiyonlar! 41 yıllık hegemonya bitti gibi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İskoçya Premiership’te Celtic’in 90+9’da bulduğu gol şampiyonluk yarışını son haftaya taşıdı. Hearts, son maçta puan alması halinde Celtic ve Rangers’ın 41 yıllık hegemonyasını bitirecek.

  • Hearts, son hafta öncesi 80 puanla lider; Celtic 79 puanla ikinci sırada.
  • Ligin son haftasında Hearts ile Celtic karşı karşıya gelecek; Hearts'ın galibiyet veya beraberlikle şampiyon olması durumunda Celtic ve Rangers'ın 41 yıllık şampiyonluk hegemonyası sona erecek.
  • Celtic'in şampiyon olabilmesi için Hearts'ı yenmesi gerekiyor; bu durumda Celtic 56. şampiyonluğunu kazanarak Rangers'ı geride bırakacak.

İskoçya Premiership’te şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Hearts ve Celtic’in son hafta öncesi aldığı sonuçlar sonrası gözler şimdi dev maça çevrildi.

CELTIC SON ANDA HAYAT BULDU

Lider Hearts sahasında Falkirk’i 3-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Ancak en yakın takipçisi Celtic, Motherwell deplasmanında 90+9. dakikada penaltıdan bulduğu golle maçı 3-2 kazanarak şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.

O GOL HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Celtic’in uzatma dakikalarında bulduğu gol olmasaydı Hearts, son hafta öncesi büyük avantaj elde edecekti. Bu sonuçla Hearts puanını 80’e yükseltirken Celtic 79 puana ulaştı.

41 YILLIK HEGEMONYA BİTEBİLİR

Ligin son haftasında iki takım cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Hearts, Celtic Park’taki mücadeleden galibiyet ya da beraberlikle ayrılması halinde tarihindeki 5. şampiyonluğunu ilan edecek. Bu senaryo gerçekleşirse Celtic ve Rangers’ın İskoç futbolundaki 41 yıllık şampiyonluk hakimiyeti de sona erecek.

CELTIC’E TEK ÇARE GALİBİYET

Celtic’in şampiyon olabilmesi için Hearts’ı mutlaka mağlup etmesi gerekiyor. Yeşil-beyazlı ekip mutlu sona ulaşması halinde lig tarihindeki 56. şampiyonluğunu elde edecek ve ezeli rakibi Rangers’ı toplam şampiyonluk sayısında geride bırakacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! Kazakistan'la 13 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! İmzalar peş peşe atıldı
Trump'tan Çin Devlet Başkanı Şi'ye Beyaz Saray daveti

Dünyanın gözünün çevrildiği zirve! Trump'tan Şi'ye iki sürpriz teklif
Rakam dudak uçuklatan cinsten! MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar

MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet Melih ALEMDAR:

Celtic Park tan çıkış zor.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya devinin kadın futbol takımı tesislerine beğeni yağıyor

Görüntüyü izleyenler aynı yorumu yapıyor
Dünya devinde neler oluyor? Bütün futbolcuları satılığa çıkardılar

Dünya devinde neler oluyor? 30 Haziran’a kadar herkes satılık

Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var

Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
'Dur' ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi

"Dur" ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi
Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu: Kadın, kocasının yanında...

Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
1 tonluk malzemelerin arasında kalan işçi hayatını kaybetti

1 tonluk malzemelerin arasında kalan işçi hayatını kaybetti