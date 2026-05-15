Batman'da veda partisinde dehşet: 9 yaşındaki çocuk havalı tüfekle vuruldu

Batman'da 4'üncü sınıf öğrencileri için düzenlenen veda partisinde, 9 yaşındaki M.N.A., parkta bulunan iki çocuğun havalı tüfeği boş sanarak ateşlemesi sonucu bacağından vuruldu. Küçük çocuk hastanede tedavi altına alınırken, kaçan şüpheliler polis tarafından aranıyor. Baba Seyithan A., olayı gerçekleştirenlerin bir an önce yakalanmasını istedi.

Olay, dün öğle saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi Gençlik Parkı içerisinde meydana geldi. Öğretmen, veliler ve öğrencilerin katıldığı 4'üncü sınıfa veda partisi etkinliği düzenlendi. Etkinlik sırasında arkadaşlarıyla oyun oynayan M.N.A. (9), parkta bulunan 14 yaşlarındaki 2 çocuktan birinin havalı tüfeği boş zannederek ateşlemesi ile bacağından yaralandı. Çocuklar kaçarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öğretmenlerinin refakatinde hastaneye kaldırılan M.N.A., tedavi altına alındı. Kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

'BİR AN ÖNCE YAKALANMALARINI İSTİYORUZ'

M.N.A. babası Seyithan A., "Sınıf arkadaşlarıyla beraber bir etkinlik düzenlediler. Veda partisi etkinliği. Parkta otururken yanlarına gelen 13-14 yaşlarında 2 çocuk benim oğlumun ayağına silah sıktılar. Sonrasında bana haber verdiler. Batman Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınacak. Şu anda hayati tehlikesi yok ama ameliyata alıp, mermiyi çıkartmaya çalışacaklar. Bu olayı yapanların bir an önce yakalanıp, adalete teslim edilmesini istiyoruz. Okulumuzun ve öğretmenimizin ihmali yoktur. Oğlum yaralandıktan sonra öğretmenleri acil bir şekilde onu alıp, hastaneye yetiştirdiler. Bu arada öğretmenlerine ve müdürlerine teşekkür ederim. Çok hızlı bir şekilde davrandılar. Allah razı olsun onlardan. Bunların bir an önce yakalanmalarını istiyoruz. Çünkü bizim canımız yandı ama başkalarının canı yanmasın. Bir an önce adalete teslim olmalarını istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
