Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili yeni detay! En kritik 11 kişi içinde

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında emniyet ekipleri, Adana merkezli 21 ilde operasyon düzenledi. Operasyonun yasa dışı bahis, kara para aklama, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarına yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında aralarında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu toplam 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda 128 şüpheli gözaltına alındı.

KELEPÇEYİ MONTUYLA GİZLEMEYE ÇALIŞTI

İstanbul’daki evinde gözaltına alınan Kütahyalı, kara yoluyla Adana’ya götürüldü. Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Kütahyalı’nın, elindeki kelepçeyi montuyla gizlemeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Görüntülerde Kütahyalı’nın sakin tavırlar sergilediği görüldü.

“BİR YANLIŞ ANLAŞILMA VAR”

Sağlık kontrolü sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rasim Ozan Kütahyalı, “İyiyim baba, bende öyle bir hareketlilik yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz, yanlış anlaşılma var” dedi.

Sağlık işlemlerinin ardından Kütahyalı ve beraberindeki iki kişi emniyete götürüldü.

11 ŞÜPHELİ "KASA" İÇLERİNDE RASİM OZAN KÜTAHYALI DA VAR

Soruşturma dosyasında “şüpheli” konumunda bulunan ve “kasa hesap” olduğu değerlendirilen 11 kişi ile ilgili mali analiz yapıldı.

MASAK incelemelerinde Rasim Ozan Kütahyalı’nın banka hesabına 2022-2024 yılları arasında toplam 16 milyon 141 bin 893 TL giriş olduğu öne sürüldü. Aynı dönemde hesaptan 1 milyon 472 bin 582 TL çıkış gerçekleştiği iddia edildi.

Elektronik ödeme kuruluşları üzerinden yapılan incelemelerde ise Kütahyalı’nın hesabına farklı şirketler aracılığıyla toplam 35 milyon 201 bin 344 TL para transferi yapıldığı değerlendirildi.

Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili iddialarla ilgili açıklamalarda bulunan gazeteci İsmail Saymaz, "Rasim Ozan Kütahyalı hakkında bir MASAK raporu hazırlanmış. Bu rapora göre, soruşturmada gözaltına alınan 11 kişinin kasa olduğu iddia ediliyor. Bu kişilerden birinin de Kütahyalı olduğu söyleniyor." dedi.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiği öğrenildi. Dosya kapsamında yeni gözaltı ve incelemelerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Haberler.com