Fenerbahçe'de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor

Fenerbahçe’de yeni sezon kadro planlaması sürerken takımdan ayrılacak ilk isim netleşti. Sarı-lacivertlilerde Fred ile yolların ayrılması bekleniyor.

BREZİLYA’DAN 3 TALİP

Tecrübeli orta saha oyuncusunun ülkesinden üç kulüple görüşme halinde olduğu belirtildi. Fred’in kariyerine Brezilya’da devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi.

SEZON SONUNDA VEDA

Sarı-lacivertli kulüpte başkanlık seçim süreci devam ederken, kadro planlamasında da önemli kararlar alınmaya başlandı. Fred’in yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den ayrılmasının beklendiği ifade edildi.

ORTA SAHADA ÖNEMLİ İSİMLERDEN BİRİYDİ

Brezilyalı futbolcu, özellikle tecrübesi ve oyun kurulumundaki rolüyle takımın önemli parçalarından biri olmuştu. Ancak yeni sezon planlamasında ayrılık kararı öne çıktı.

44 MAÇTA GÖREV YAPTI

Fred, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 44 karşılaşmada görev aldı. Deneyimli futbolcu bu maçlarda 3 gol ve 5 asistlik katkı verdi.