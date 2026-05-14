İspanya'da balkona çamaşır asmak yasaklandı

İspanya genelinde belediyeler şehir estetiğini korumak adına balkonlara çamaşır asılmasını yasakladı; yasağa uymayanlara kesilen cezalar bin 500 Euro'ya kadar ulaşırken, Madrid ve Barselona gibi büyük kentlerde denetimler sıkılaştırıldı

  • İspanya'da yerel yönetimler, şehir estetiği gerekçesiyle balkonlarda çamaşır kurutmayı yasakladı.
  • Lorca'da cezalar 1.500 Euro'ya (yaklaşık 80 bin TL) kadar çıkarken, Vigo'da 750 Euro'ya varan cezalar uygulanıyor.
  • Madrid'de çamaşır iplerinin sokaktan görünmemesi zorunlu; Barselona da benzer bir düzenlemeyi gündemine aldı.

İspanya genelinde yerel yönetimler, şehir estetiğini ve kamusal alan düzenini korumak adına balkonlarda çamaşır kurutulmasına yönelik radikal kısıtlamalar getirdi. 

80 BİN TL'Yİ BULAN CEZA

Şehirlerin imajını doğrudan etkilediği gerekçesiyle alınan bu kararlar doğrultusunda, sokaktan görülecek şekilde çamaşır asan vatandaşlara ağır para cezaları kesilmeye başlandı. Uygulama kapsamında Murcia bölgesine bağlı Lorca kentinde cezalar bin 500 Euro'ya kadar ulaşırken, bu rakam Türk lirasıyla yaklaşık 80 bin TL’ye tekabül ediyor.

Lorca Belediye Başkanı Fulencio Gil, binaların dış cephe görünümünün kentin kimliğini yansıttığını belirterek, bu düzenlemenin daha düzenli bir şehir silueti oluşturmayı hedeflediğini vurguladı. Yerel halk ve mahalle dernekleri tarafından da desteklenen yeni yönetmelik, sadece çamaşır asmayı değil, toplumsal düzeni bozan benzer davranışları da engellemeyi amaçlıyor. 

KIYAFET SİLKELEMEK VE BALKONLARDAN SU BOŞALTMAK DA YASAK

Benzer bir disiplin anlayışının hakim olduğu Vigo kentinde ise balkonlara çamaşır asmanın yanı sıra kıyafet silkelemek, balkonlardan su boşaltmak veya yayalar için risk teşkil edebilecek eşyalar asmak da yasaklandı. Vigo'da kuralları ihlal edenleri 750 Euro'ya varan cezalar bekliyor.

ÇAMAŞIR İPLERİ KESİNLİKLE GÖRÜNMEYECEK

Balkonlarda çamaşır kurutma yasağı sadece küçük kentlerle sınırlı kalmayıp Barselona, Madrid ve Katalonya bölgesindeki diğer büyük şehirlere de sıçramış durumda. Başkent Madrid’de mevcut şehir planlama kuralları gereği çamaşır iplerinin sokaktan kesinlikle görünmemesi zorunlu tutulurken, Barselona yönetimi de benzer ihlaller için 750 Euro'luk bir ceza tarifesini gündemine aldı. Şehir estetiği uğruna başlatılan bu sert denetimler, İspanya sokaklarında geleneksel bir alışkanlığın resmen sonunu getirmiş oldu.

Kaynak: Haberler.com
