Aziz Yıldırım'dan bomba açıklamalar: 99 puan almış deniliyor, şampiyon olduk mu?

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün bir derneğinde yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Tecrübeli isim seçim süreci ve kulübün durumu hakkında sert ifadeler kullandı.

“BEN İCRAAT YAPARIM”

Aziz Yıldırım, seçimden çekileceği yönündeki iddialara tepki gösterdi. Yıldırım, “Ben Fenerbahçe’nin akil insanı olmak istemiyorum, ben icraat yaparım. Yaptıklarım ortada” ifadelerini kullandı.

“2018 KARARINA SAYGILIYIM”

Başkanlık süreciyle ilgili konuşan Yıldırım, 2018’de alınan kongre kararına saygı duyduğunu söyledi. Tecrübeli isim, “Başkanlık yaptım, hapse girdim. 2018’de kongre üyeleri bir karar verdi, saygılıyım” dedi.

“99 PUAN ALDIK DENİLİYOR AMA…”

Fenerbahçe’nin son yıllardaki başarısızlığına değinen Aziz Yıldırım dikkat çeken sözler sarf etti. Yıldırım, “Ben ayrılalı 8 sene oldu ama Fenerbahçe başarılı olamıyor. 99 puan almış deniliyor, şampiyon olduk mu?” ifadelerini kullandı.

“HER TÜRLÜ SAVAŞI VERİRİZ”

Kulübün haklarını savunacaklarını belirten Aziz Yıldırım, “Biz kavga istemiyoruz ama hakkımızı almak isterlerse her türlü savaşı veririz” dedi.

“BU KANI DURDURACAĞIM”

Açıklamalarının en dikkat çeken bölümünde ise Aziz Yıldırım, “Ben inanarak geliyorum. Ben bu kanı durduracağım, hangi şartlarda olursa olsun bunu yapacağım” ifadelerini kullandı.