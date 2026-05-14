Manisa'da üzüm üreticilerinin asma yaprağı mesaisi başladı

Dünyanın önde gelen üzüm üretim merkezlerinden Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üreticiler, mayıs ayıyla birlikte yeşillenen asmalardaki yaprakları satarak ek gelir elde ediyor.

Bölgede erken saatlerde bağın yolunu tutan üreticiler, Sultaniye üzümü asmalarındaki taze yaprakları topluyor.

Üreticilerin "yaprakbank" olarak tanımladığı alım merkezlerine getirilen asma yaprakları, kilogramı ortalama 80 liradan alınıyor. Yapraklar, taze veya salamura olarak pazara sunuluyor.

Üreticiler, yapraktan elde ettikleri gelirle bağ bakımı, gübre, ilaç ve mazot giderlerini karşıladıklarını belirtiyor.

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, ilçenin asma yaprağının 2021 yılında coğrafi işaretle tescillendiğini, bunun üreticiler için önemli gelir kaynağı haline geldiğini belirtti.

Çiftçilerin hasat öncesi günlük ihtiyaçlarını bu asma yaprağıyla rahatça karşılayabildiklerini anlatan Seyhan, bölgeden geçen yıl 2 bin ton asma yaprağı ihracatının gerçekleştirildiğini ifade etti.

Belenyaka Mahallesi'nde üretim yapan Kadriye Kösebaş Evren de asma yaprağının ince yapısı ve aromasıyla yoğun talep gördüğünü söyledi.