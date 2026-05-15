Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e olay pankart! Ortalık bir anda karıştı

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Real Oviedo maçında bir taraftarla tartışma yaşadı. Bernabeu’da Mbappe ve Vinicius ıslıklanırken, “Florentino şimdi git” pankartı açıldı.

  • Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Real Oviedo maçı öncesi tribünde bir taraftarla tartıştı.
  • Kylian Mbappe ve Vinicius Junior, Santiago Bernabeu'da taraftarlar tarafından ıslıklandı.
  • Tribünde 'Florentino, şimdi git!' yazılı pankart açıldı ve güvenlik güçleri tarafından kaldırıldı.

Real Madrid’de son dönemde yaşanan gerginlikler saha içine de yansıdı. Real Oviedo maçında hem tribünlerde hem de saha kenarında dikkat çeken anlar yaşandı.

FLORENTINO PEREZ TARAFTARLA TARTIŞTI

Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in, karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala tribünde bir taraftarla tartışma yaşadığı görüldü. Yaşanan anlar İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı.

MBAPPE VE VINICIUS ISLIKLANDI

Santiago Bernabeu’da oyuncu isimlerinin anons edildiği sırada Kylian Mbappe ve Vinicius Junior tribünlerin tepkisiyle karşılaştı. İki yıldız futbolcunun taraftarlar tarafından ıslıklandığı belirtildi.

“FLORENTINO ŞİMDİ GİT” PANKARTI

Karşılaşma sırasında tribünlerde Florentino Perez’e yönelik sert mesajlar da yer aldı. Bazı taraftarların “Florentino, şimdi git!” yazılı pankart açtığı görüldü.

GÜVENLİK GÜÇLERİ MÜDAHALE ETTİ

Tribünde açılan pankartın daha sonra güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kaldırıldığı aktarıldı. Real Madrid’de kupasız geçen sezon sonrası yaşanan gergin atmosfer dikkat çekmeye devam ediyor.

Alper Kızıltepe
