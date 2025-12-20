Haberler

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi
Güncelleme:
"Uyuşturucu" soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın dün akşam Show TV Ana Haber'i sunmaması, TMSF yönetiminin Erbaş'ı yayından aldığı iddialarını gündeme taşıdı. Söz konusu iddialar sonrası açıklamada bulunan Pınar Erbaş, "İlk günler dayanabileceğimi, işimi aksatmadan hayatıma devam edebileceğimi düşündüm. Ancak gücüm tükendi" dedi.

  • Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • Mehmet Akif Ersoy, Habertürk'teki Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındı.
  • Pınar Erbaş, Show TV'deki ana haber bültenini sunma görevinden bir süreliğine ayrılmak için izin istedi.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, geçtiğimiz hafta yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ersoy, gözaltına alınmasının hemen ardından TMSF yönetimindeki Habertürk'te yürüttüğü Genel Yayın Yönetmenliği görevinden de alındı.

Ersoy'un, yine TMSF tarafından yönetilen Show TV'de ana haber bültenini sunan eski eşi Pınar Erbaş'la ilgili de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Show Ana Haber'i Erbaş yerine Hande Bayraktar sundu. Bu değişiklik, TMSF yönetiminin Pınar Erbaş'ı ekrandan çektiği iddialarını gündeme getirdi.

"ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUM"

Pınar Erbaş konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Kelimelerle anlatılamayacak kadar zor bir süreçten geçiyorum. Hayatımın bir döneminin yalan, aldatmaca ve kurmacayla geçmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşiyorum. Günlerdir uykusuz bir şekilde benim için sarsıcı ve tarif edilemez ağırlıktaki haberleri sunuyorum. İlk günler dayanabileceğimi, işimi aksatmadan hayatıma devam edebileceğimi düşündüm. Ancak gücüm tükendi. Konu ile ilgili tek bir haber dahi sunacak takatim kalmadı. Bu sebeple bir süreliğine ekrandan ayrı kalmak için izin istedim. Bu talebimi anlayışla karşıladıkları ve durumuma hassasiyetle yaklaştıkları için yöneticilerime teşekkür ederim."

