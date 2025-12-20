Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, geçtiğimiz hafta yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ersoy, gözaltına alınmasının hemen ardından TMSF yönetimindeki Habertürk'te yürüttüğü Genel Yayın Yönetmenliği görevinden de alındı.

Ersoy'un, yine TMSF tarafından yönetilen Show TV'de ana haber bültenini sunan eski eşi Pınar Erbaş'la ilgili de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Show Ana Haber'i Erbaş yerine Hande Bayraktar sundu. Bu değişiklik, TMSF yönetiminin Pınar Erbaş'ı ekrandan çektiği iddialarını gündeme getirdi.

"ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUM"

Pınar Erbaş konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Kelimelerle anlatılamayacak kadar zor bir süreçten geçiyorum. Hayatımın bir döneminin yalan, aldatmaca ve kurmacayla geçmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşiyorum. Günlerdir uykusuz bir şekilde benim için sarsıcı ve tarif edilemez ağırlıktaki haberleri sunuyorum. İlk günler dayanabileceğimi, işimi aksatmadan hayatıma devam edebileceğimi düşündüm. Ancak gücüm tükendi. Konu ile ilgili tek bir haber dahi sunacak takatim kalmadı. Bu sebeple bir süreliğine ekrandan ayrı kalmak için izin istedim. Bu talebimi anlayışla karşıladıkları ve durumuma hassasiyetle yaklaştıkları için yöneticilerime teşekkür ederim."