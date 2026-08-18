Ünlü gıda devlerine 'şeker' soruşturması! İşte o şirketlerin tam listesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/79152 sayılı “Şeker Soruşturması” kapsamında, gıda sektörünü ve halk sağlığını yakından ilgilendiren dev bir adli süreç başlatıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı’nın 27 Ağustos 2024 tarihli denetim raporu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu’nun 17 Nisan 2026 tarihli inceleme raporlarına dayanan soruşturma çerçevesinde, İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Aralarında sektörün önde gelen üretici ve gıda devlerinin yöneticilerinin de yer aldığı 47 şüpheli ise ifadeye çağrıldı.

SAHTELİĞİ FATURALARDA GİZLEDİLER

Başsavcılık tarafından aktarılan tespit ve değerlendirmelere göre; 2022, 2023 ve 2024 takvim yıllarında nişasta bazlı şeker (NBŞ) üretimi ve ticareti yapan bazı üretici, toptancı ve kullanıcı firmalar, 4634 sayılı Şeker Kanunu ile belirlenmiş olan yasal kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal etti.

Yasal olarak iç piyasaya arz edilmemesi gereken kota fazlası nişasta bazlı şekerlerin aracı firmalar kullanılarak piyasaya sürüldüğü saptandı.

İncelemelerde ayrıca yapılan kayıt dışı ticareti gizlemek amacıyla söz konusu ürünlerin faturalarda gerçek mahiyetinden farklı olarak “maltodekstrin”, “glukoz”, “nişasta” ve “fruktoz” gibi adlarla faturalandırıldığı, faturadaki ürün cinsi ile fiilen teslim edilen ürünler arasında ciddi farklılıklar bulunduğu belirlendi.

PİYASA DEVLERİNE OPERASYON

İstanbul merkezli yürütülen ve Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ile Adana illerini kapsayan operasyonda, 18 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla kayıt dışı veya kota fazlası NBŞ ürettiği, kullandığı ya da toptancılığını yaptığı değerlendirilen 25 şirkette arama ve belge el koyma işlemleri yapıldı.

Soruşturma kapsamında, aralarında Tat Nişasta, Sunar Mısır, Omnia Nişasta, Seyidoğlu Gıda, Kervan Gıda, Nurs Lokman Hekim ve Ak Nişasta gibi sektörün önde gelen firmaların yöneticilerinin de bulunduğu 47 şüpheli şahıs ifadeye çağrıldı.

SUÇLAMALAR VE GEREKÇELER

Soruşturma dosyasında, yüksek fruktoz içeriğine sahip nişasta bazlı şekerlerin çocukluk çağında aşırı tüketiminin obezite ve hipertansiyon başta olmak üzere çok sayıda kronik hastalığa zemin hazırladığına vurgu yapıldı. Kayıt dışı ve kota fazlası üretimin toplum sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği ifade edildi.

Şüphelilere yöneltilen suçlamalar şöyle:

"Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti (Halk sağlığına karşı işlenen suçlar)

Vergi Kaçakçılığı ve Sahte/Yanıltıcı Belge Düzenleme/Kullanma (213 Sayılı Vergi Usul Kanunu m. 359)

Özel Belgede Sahtecilik (Türk Ceza Kanunu m. 207)

Fiyatları Etkileme / Piyasa Manipülasyonu (Türk Ceza Kanunu m. 237)

Halk sağlığını tehlikeye düşüren, devleti vergi kaybına uğratan ve serbest piyasa koşullarını bozan şüpheliler hakkındaki adli işlemler titizlikle sürdürülüyor.

İŞTE İSİM İSİM TAM LİSTE

İfadeye çağrılan isimler ve ilgili şirketler şöyle:

Mehmet Göksu – Seyidoğlu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İbrahim Hakkı Eroğlu – Beylerbeyi Lokum Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Sabahattin Yılmaz – Nurs Lokman Hekim Gıda Tarım Bitki ve Botanik Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mustafa Kemal Özdoğru – Uğurlu Helva Tahin Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Gökdağ Karakaya – Saf Naturel Bal Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Cumhur Yıldız – Hastürk Gıda Otomotiv İnşaat Emlak Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Süleyman Kurşun – Suluca Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Sedat Aydın – Seyyidler Otomotiv Gıda İnşaat Dayanıklı Tüketim Malları Emlakçılık San. ve Tic. Ltd. Şti.

Cem Özakgül – Hasal Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Tahir Uğur Temizer – Natura Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ömer Faruk Balçık – Özdey Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Mikail Aktaş – Aktaşlar Et Gıda ve Hayvancılık Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Mehmet Emin Hafif – Beşan Nişasta Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ahmet Eviz – Ak Nişasta Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Hamit Tezcan – Tat Nişasta Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mustafa Nuri Çomu – Sunar Mısır Entegre Tesisleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Kadir Korhan Şule – Gsf Gıda Sanayi Fabrikaları Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Halil Kurt – Artı Endüstriyel Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Murat Çomu – Emelce Gıda Tarım İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Cemil Hafif – Anadolu Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Ergün Çakıt – Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Mustafa Küçükmeral – Küçükmeral Gıda İnşaat Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Eray Kıratlı – Gaziantep Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. Murat Altun – Sugabee Şekerleme Gıda İnşaat Sanayi İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

Mehmet Yiğiter – Karamehmetler Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Eyyüp Bulut – Tat Nişasta Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Hasan Demircioğlu – Tat Nişasta Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mehmet Tezcan – Tat Nişasta Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Nihat Ceylan – Tat Nişasta Sanayi ve Ticaret A.Ş. / Sunar Mısır Entegre Tesisleri Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Nuh Demircioğlu – Tat Nişasta Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Osman Filik – Tat Nişasta Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Süleyman Kökcü – Tat Nişasta Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yaşar Duran Karaörs – Tat Nişasta Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yusuf Adamhasan – Tat Nişasta Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Zeki Köse – Omnia Nişasta Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Bülent Uzel – Omnia Nişasta Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Murat Birinç – Omnia Nişasta Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Osman Oksal – Omnia Nişasta Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ebubekir Çallı – Çallı Gıda

Mehmet Hilmi Horasanlı – Yeşiller Gıda

Emre Civelek – İşmen Gıda Ali Aslanali – Hansin Gıda

Yusuf Arslan – Yedi Ka Gıda

Mustafa Öztürk – Hmz Gıda

Metal Dursun Yurtseven – Yeşil Rize Gıda

Şemsi Kopuz – Şms Kopuz Gıda

İsmail Ağaoğlu – Remzi Çakar Gıda

Kaynak: Haberler.com