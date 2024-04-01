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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Gebze'deki seçimi üçüncü sırada tamamladı

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Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, aday olduğu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seçimi üçüncü sırada tamamladı. Seçimlerin ardından ilk değerlendirmeyi sosyal medya hesabından yapan Baş, "TİP başarılarını olduğu kadar başarısızlıklarını da, kazanımlarını olduğu kadar kayıplarını da, amaçlarını olduğu kadar sorunlarını da üstlenmekten ve halkla açıkça paylaşmaktan hiç imtina etmemiştir. Yine böyle olacağından emin olabilirsiniz. Oyunu böyle bir seçimde bile Türkiye İşçi Partisi'nden yana kullanan yüz binlerce yurttaşımıza gönülden teşekkür ediyorum. Desteğini oy vermeden de olsa gösteren tüm yurttaşlarımızı ise sevgiyle selamlıyor, size layık olmak için daha çok çabalayacağımıza söz veriyorum." dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yarışan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, seçimi üçüncü sırada tamamladı.

Yüzde 99.9'unun açıklandığı Gebze'de AKP yüzde 36.94, İYİ Parti yüzde 19.99, Türkiye İşçi Partisi ise yüzde 19.92 oranında oy aldı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, seçimlerin ardından ilk değerlendirmeyi sosyal medya hesabından yaptı.

CHP VE DEM PARTİ'YE TEBRİK

Erkan Baş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlarım, zor bir seçim dönemini ülkemiz adına büyük mutluluk, mücadelemiz adına ise büyük bir umutla geride bıraktık. Bu mutluluğu da umudu da tüm kalbimle paylaşıyorum. Başta tüm ağır koşullara rağmen yılmayan ve yine hepimize yol açan halkımızı kutluyorum. CHP ve DEM Parti yönetimleri ile üyelerini de başarılarından dolayı tebrik ediyorum.

"SEÇİM SONUÇLARINI DETAYLI BİR BİÇİMDE DEĞERLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Türkiye İşçi Partisi olarak seçim sonuçlarını detaylı biçimde değerlendirmeye devam ediyoruz. İlk sonuçlarımızı bugün, kapsamlı bir değerlendirmeyi ise hafta sonu yapılacak Parti Meclisi toplantısı ertesinde paylaşacağız. Ama şunun bilinmesini isterim: TİP başarılarını olduğu kadar başarısızlıklarını da, kazanımlarını olduğu kadar kayıplarını da, amaçlarını olduğu kadar sorunlarını da üstlenmekten ve halkla açıkça paylaşmaktan hiç imtina etmemiştir. Yine böyle olacağından emin olabilirsiniz.

"MÜCADELE SÜRÜYOR, MÜCADELE BÜYÜYOR"

Oyunu böyle bir seçimde bile Türkiye İşçi Partisi'nden yana kullanan yüz binlerce yurttaşımıza gönülden teşekkür ediyorum. Desteğini oy vermeden de olsa gösteren tüm yurttaşlarımızı ise sevgiyle selamlıyor, size layık olmak için daha çok çabalayacağımıza söz veriyorum. Partimize Samandağ ve Hacıbektaş'ta iki belediye başkanlığı armağan eden adaylarımızı ve örgütlerimizi, Türkiye çapında belediye meclisine girme başarısı gösteren onlarca yoldaşımızı, tüm seçim sürecini imkansızlıklara rağmen özveriyle sırtlanan üyelerimizi kutluyor, bundan sonra yürütecekleri halka hizmet çalışmalarında örnek başarılar diliyorum. Mücadele sürüyor, mücadele büyüyor. Biz de hep olduğu gibi bundan sonra da bu mücadelenin tam kalbinde, halkımızın yanı başında olmaya devam ediyoruz."

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: ANKA / Güncel

İşçi Partisi Erkan Baş Türkiye Kocaeli Gebze Politika Güncel Haberler

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