Konya'da 21 yıllık sır çözüldü! Ömer Faruk Akıllı cinayetinde 5 tutuklama

Konya'da 21 yıllık sır çözüldü! Ömer Faruk Akıllı cinayetinde 5 tutuklamaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'da 16 Eylül 2005'te Ankara-Konya kara yolunda öldürülen Ömer Faruk Akıllı'nın 21 yıldır faili meçhul kalan cinayeti, jandarmanın çalışmasıyla aydınlatıldı. Ankara, İzmir, Bursa, Erzurum ve Siirt'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Konya'nın Selçuklu ilçesinde 16 Eylül 2005'te öldürülen Ömer Faruk Akıllı'nın faili meçhul cinayeti 21 yıl sonra aydınlatıldı.
- Ankara, İzmir, Bursa, Erzurum ve Siirt'te 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
- Gözaltına alınan şüphelilerden S.K., Ş.G., R.V., U.A. ve C.K. tutuklanırken, A.D. ve A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konya'da Ömer Faruk Akıllı'nın öldürülmesine ilişkin 21 yıldır faili meçhul olarak kalan cinayet, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla aydınlatıldı. 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Olay, 16 Eylül 2005'te Selçuklu ilçesi Ankara-Konya kara yolunun 28'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ömer Faruk Akıllı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce öldürüldü.
21 YIL SONRA 5 İLDE OPERASYON
Cinayetin aydınlatılması amacıyla Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Ankara, İzmir, Bursa, Erzurum ve Siirt'te 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve Konya İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K., Ş.G., R.V., U.A. ve C.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler A.D. ve A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.