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Azerbaycan'da başörtüsü yasağı özel okullara sıçradı! 20 gün süre verdiler

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Azerbaycan'da başörtüsü yasağı özel okullara sıçradı! 20 gün süre verdiler
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Azerbaycan'da devlet okullarının ardından özel okullarda da başörtülü öğrencilere yönelik kısıtlamalar uygulandığı iddia edildi. Bazı özel okul yönetimlerinin ailelere çocuklarının başörtülerini çıkarmaları için 20 gün süre tanıdığı, öğrencilerin nakil ve kayıt başvurularının da durdurulduğu öne sürüldü. Düzenleme tartışmalara yol açarken, 11 velinin Ombudsmana başvurduğu bildirildi.

Azerbaycan'da okullarda uygulamaya konulan yeni kıyafet düzenlemesi tartışmalara neden oldu. Devlet okullarında başörtülü öğrencilere yönelik kısıtlamaların ardından benzer uygulamaların başkent Bakü'deki özel okullarda da görülmeye başlandığı bildirildi. Bölge basınında yer alan haberler ve velilerin aktarımlarına göre, bazı özel okul yönetimleri başörtülü öğrencilerin ailelerine çocuklarının başörtülerini çıkarmaları için 20 gün süre verdi.

BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI DURDURULDU İDDİASI

Azerbaycan merkezli Q?zetçi'nin haberine göre, devlet okullarından uzaklaştırılan başörtülü öğrencilerin özel okullara nakil ve kayıt kabul işlemleri 2 Kasım itibarıyla durduruldu. Veliler, Simurq, H?d?f, Atatürk ve D?yan?t liselerine yaptıkları başvuruların boş kontenjan bulunmadığı veya Eğitim Bakanlığı'ndan talimat beklendiği gerekçesiyle reddedildiğini öne sürdü.

Konuya ilişkin açıklama yapan bazı okul temsilcileri ise özel eğitim kurumlarının da devlet tarafından belirlenen kurallara uymak zorunda olduğunu ifade etti.

AİLELERE 20 GÜN SÜRE VERİLDİ

Velilerin aktarımlarına göre bazı özel okul yönetimleri, başörtülü öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için ailelerine 20 günlük süre tanıdı. Bu süre içerisinde öğrencilerin başörtülerini çıkarmalarının istendiği öne sürüldü. Söz konusu uygulama, öğrencilerin eğitim hakkı ve dini özgürlükleri açısından tartışmaları beraberinde getirdi.

YENİ KIYAFET DÜZENLEMESİ TARTIŞMALARIN ODAĞINDA

Tartışmalara neden olan uygulamanın, Azerbaycan Bakanlar Kurulu tarafından 21 Eylül'de kabul edilen 309 sayılı karara dayandığı belirtildi. Düzenlemede doğrudan "başörtüsü" veya "hicab" ifadeleri yer almazken, okul formasının bütünlüğünü bozan ve laiklik ilkesine uygun olmayan unsurların kullanılmasının yasaklandığı ifade edildi.

BAKAN YARDIMCISINDAN ÖZEL OKUL AÇIKLAMASI

Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakan Yardımcısı Firudin Gurbanov, devlet okulları için belirlenen kıyafet kurallarının özel okulları doğrudan kapsamadığını açıkladı. Ancak Gurbanov, özel genel eğitim kurumlarının kendi tüzükleri doğrultusunda kıyafet kuralları belirleme yetkisine sahip olduğunu belirtti.

Bakan Yardımcısının açıklamasına rağmen bazı özel okullarda başörtülü öğrencilere yönelik kısıtlamaların uygulandığına ilişkin iddialar tartışılmaya devam ediyor.

11 VELİ OMBUDSMANA BAŞVURDU

Yaşanan gelişmelerin ardından 11 velinin Azerbaycan İnsan Hakları Komiserliği'ne (Ombudsman) başvurduğu bildirildi. Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün de uygulamayı eğitim hakkı ve din özgürlüğü açısından ayrımcı olarak nitelendirdiği ve kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Başörtülü öğrencilerin eğitimlerine devam edip edemeyeceklerine ilişkin belirsizlik sürerken, ailelerin yetkililerden çözüm beklediği belirtildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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