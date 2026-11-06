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Kar fena bastırdı! İki ilde araçlar yolda kaldı

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Kar fena bastırdı! İki ilde araçlar yolda kaldı Haber Videosunu İzle
Kar fena bastırdı! İki ilde araçlar yolda kaldı
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Ardahan ve Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi, yüksek rakımlı geçitlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Ardahan'da Sahara Geçidi'nde mahsur kalan 14 TIR, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılırken Van'daki Karabet Geçidi'nde de sürücüler zor anlar yaşadı. Kar kalınlığının 10 santimetreyi aştığı bölgede bazı ağır tonajlı araçlar yol kenarında beklemek zorunda kaldı.

  • Ardahan-Şavşat kara yolunun 2 bin 650 rakımlı Sahara Geçidi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle 14 TIR yolda kaldı.
  • Karayolları ekipleri, mahsur kalan 14 TIR'ı bulundukları yerden çıkararak yollarına devam etmelerini sağladı.
  • Van-Bahçesaray kara yolundaki 2 bin 985 metre rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı.

Türkiye'nin doğusunda kış koşulları etkisini göstermeye başladı. Ardahan ve Van'ın yüksek kesimlerinde yoğunlaşan kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle kara yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı. Görüş mesafesinin düşmesiyle ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşarken ekipler yolların açık tutulması için çalışma başlattı.

ARDAHAN'DA 14 TIR YOLDA KALDI

Ardahan-Şavşat kara yolunun 2 bin 650 rakımlı Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi, özellikle ağır tonajlı araçların ilerlemesini güçleştirdi. Gece saatlerinde görüş mesafesinin düşmesi ve buzlanma nedeniyle 14 TIR yolda kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kurtarma çalışması başlattı. Yoğun çalışmaların ardından mahsur kalan 14 TIR bulundukları yerden çıkarılarak yollarına devam etmeleri sağlandı.

VAN'DA KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYİ AŞTI

Van'da ise iki gündür aralıklarla devam eden sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Yağışların ardından Artos ve Erek Dağlarının zirveleri beyaz örtüyle kaplandı.

Van-Bahçesaray kara yolunda bulunan 2 bin 985 metre rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken bazı ağır tonajlı araçlar yol kenarında beklemek zorunda kaldı.

EKİPLER TEYAKKUZDA, SÜRÜCÜLERE ZİNCİR UYARISI

Kar kalınlığının 10 santimetreyi aştığı Karabet Geçidi'nde Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için hazır bekliyor. Bölgede önlem alan jandarma ekipleri ise sürücüleri araçlarında zincir bulundurmaları konusunda uyardı.

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Kaynak: Haberler.com
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