TÜRKİYE HABERLERİ

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Türkiye Haberleri

Türkiye haber, Türkiye son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Türkiye - Bugün
Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü
Görüşmede Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarını kınayan Bakan Akar, Türkiye'nin her zaman Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı.
Türkiye - Bugün
DEİK'ten Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına kınama
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi, Ermenistan'ın, dost ve kardeş ülke Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırıyı şiddetle kınadı.
Türkiye: Somali'nin genç yeteneği TEKNOFEST'e geldiTürkiye - Bugün
Somali'nin genç yeteneği TEKNOFEST'e geldi
Türkiye: Burhaniyeliler Bosna-Hersek Büyükelçiliğini ziyaret ettiTürkiye - Bugün
Burhaniyeliler Bosna-Hersek Büyükelçiliğini ziyaret etti
Türkiye - Bugün
TÜSİKON: "Azerbaycan halkına, esnafına her türlü desteğe hazırız"
Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırıya yönelik Türkiye'den tepkiler sürerken, Azerbaycan halkına destek mesajları da artarak devam ediyor.
Türkiye: DHA YURT BÜLTENİ - 7Türkiye - Bugün
DHA YURT BÜLTENİ - 7
Türkiye: Avrupa Spor Haftası Hokey Müsabakaları sona erdiTürkiye - Bugün
Avrupa Spor Haftası Hokey Müsabakaları sona erdi
Türkiye: Türkiye'den yeni Navtex ilanıTürkiye - Bugün
Türkiye'den yeni Navtex ilanı
Türkiye: Kılıçdaroğlu, üniversite öğrencileri ile video konferansla bir araya geldiTürkiye - Bugün
Kılıçdaroğlu, üniversite öğrencileri ile video konferansla bir araya geldi
Türkiye - Bugün
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Çeviköz, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Çeviköz, açıklamasında şunları kaydetti: "Ermenistan tarafından uluslararası hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen ateşkes ihlalini ve sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan saldırıyı kınıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her zaman Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğunun altını bir kez daha kuvvetle çiziyoruz. Türkiye, uluslararası toplum başta olmak üzere, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu'nu daha fazla can kaybına yol açılmadan harekete geçirmeli ve sorunun barışçıl yollarla çözülmesine mutlaka destek olmalıdır.
Türkiye'den yeni Navtex ilanı
Türkiye: Soylu: '(TEKNOFEST 2020) Burası Türkiye'nin gelecek yüzü'Türkiye - Bugün
Soylu: "(TEKNOFEST 2020) Burası Türkiye'nin gelecek yüzü"
Türkiye: MHP İstanbul İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresinde oylama başladıTürkiye - Bugün
MHP İstanbul İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresinde oylama başladı
Türkiye: MHP İSTANBUL 13. İL KONGRESİ BAŞLADI  (1)Türkiye - Bugün
MHP İSTANBUL 13. İL KONGRESİ BAŞLADI  (1)
Türkiye - Bugün
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TEKNOFEST'i ziyaret etti Açıklaması
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Türkiye'nin bambaşka bir noktaya doğru ilerlediğini, 21. yüzyılın tüm fırsatlarını kullanıp yönettiğini belirterek, "Türkiye, 10 yıl önce hayal edemediğimiz bir noktaya geldi.
Türkiye: Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim: Saldırılar kabul edilemez, bunun bedelini ödeyeceklerTürkiye - Bugün
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim: Saldırılar kabul edilemez, bunun bedelini ödeyecekler
Türkiye: Selçuk Bayraktar, Somalili maket uçak meraklısı Guled Abdi ile buluştuTürkiye - Bugün
Selçuk Bayraktar, Somalili maket uçak meraklısı Guled Abdi ile buluştu
Türkiye: Dipsiz Göl, eski haline döndüTürkiye - Bugün
Dipsiz Göl, eski haline döndü
Türkiye - Bugün
CHP'li eski vekilden partisine sert eleştiri
24. Dönem CHP Adana Milletvekili Turgay Develi yaptığı açıklamada, CHP'nin adayı olarak gösterilmeye çalışılan Türkiye'nin 11.
Türkiye: Mustafa Köse: 'Tütüncü Cumhurbaşkanı'nın talimatını taçlandırdı'Türkiye - Bugün
Mustafa Köse: "Tütüncü Cumhurbaşkanı'nın talimatını taçlandırdı"
Türkiye: Şentop: 'Ermenistan iflah olmaz bir terör devletidir'Türkiye - Bugün
Şentop: "Ermenistan iflah olmaz bir terör devletidir"
Türkiye: MHP'li Kılavuz: 'HDP'lilere yönelik operasyonları destekliyoruz'Türkiye - Bugün
MHP'li Kılavuz: "HDP'lilere yönelik operasyonları destekliyoruz"
Türkiye: Türkiye'de palamut bolluğu yaşanıyor: Kilosu 10 liradan satılıyorTürkiye - Bugün
Türkiye'de palamut bolluğu yaşanıyor: Kilosu 10 liradan satılıyor
Türkiye: DHA YURT BÜLTENİ - 6Türkiye - Bugün
DHA YURT BÜLTENİ - 6
Türkiye - Bugün
Gürdoğan'dan Edip Sevinç'e sert yanıt
Yazılı bir açıklama yapan Gürdoğan, "Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği 1998 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerindeki ihracatçılara hizmet vermek üzere kurulan İhracatçı Birliğidir ve aynı zamanda Fındık dahil tüm ürünlerin ihracatında yetkili olan kurumdur. Kamu Kurumu hüviyetinde bulunan ve en son 5910 sayılı Kanun ile çalışma esasları düzenlenen İhracatçı Birliklerine üyelik, firmanın kanuni merkezinin bulunduğu yer esas alınarak yapılmaktadır. Yani Trabzon'da kurulmuş, Trabzon'da faaliyet gösteren, vergi kaydı ve ticaret sicil kaydı Trabzon'da bulunan bir firma ihracat yapacağı zaman Trabzon'da bulunan İhracatçı Birliklerine kayıt yaptırmak zorundadır, mevzuatta açıkça bu hüküm mevcuttur. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla ilki 1937 yılında Erzurum'da Ülkemiz ihracatına etkin hizmet sunmak üzere ihtisas kuruluşu olarak kurulmuş olan İhracatçı Birlikleri, İllerin ihracat potansiyeli ve ihracatçıların talepleri dikkate alınarak farklı bölge ve şehirlerde kurulmuşlardır. Bu kapsamda gerek Trabzon'un cezbedici ihracat potansiyeli gerekse diğer Birliklerin Bölge ihracatçılarının ihtiyaçlarına yeterince cevap verememesi Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nin kuruluşuna kaynak olmuştur. DKİB fındık konusunda her türlü yetkinlik ve tecrübeye sahiptir Ayrıca Bakanlığımız, Türkiye Fındık ihracatının yüzde 40'ının tek başına Trabzon ilinden gerçekleşmesi durumunu dikkate alarak, sağ olsunlar Trabzon Milletvekillerimizin de desteği ile Fındık ihracatı konusunda, Trabzon ilinde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği 'ni yetkilendirmiş bulunmaktadır.
Türkiye: Bakan Kasapoğlu: 'Can Azerbaycanımızın yanındayız'Türkiye - Bugün
Bakan Kasapoğlu: "Can Azerbaycanımızın yanındayız"
Türkiye - Bugün
TBMM Başkanı Şentop: "Ermenistan iflah olmaz bir terör devletidir"
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ı sert sözlerle kınayarak, "Ermenistan, sadece Azerbaycan'a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir ve doğacak sonuçların tek sorumlusudur" dedi.
Türkiye: Külçe altından bileklik yaptıTürkiye - Bugün
Külçe altından bileklik yaptı
Türkiye - Bugün
Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası sonuçlandı
Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde düzenlenen Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası sona erdi.
Türkiye: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye, Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadırTürkiye - Bugün
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye, Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır
Türkiye: Somalili genç yetenek Guled Abdi TEKNOFEST'teTürkiye - Bugün
Somalili genç yetenek Guled Abdi TEKNOFEST'te
Türkiye - Bugün
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Ermenistan'ın saldırılarına tepki Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'daki sivillere düzenlediği saldırının bölge barışına karşı büyük bir provokasyon olduğunu belirterek, "Türkiye olarak her zaman, her şart altında Azerbaycan'ın yanındayız." ifadesini kullandı.
Türkiye: Başkan Yıkılmaz güven tazelediTürkiye - Bugün
Başkan Yıkılmaz güven tazeledi
Türkiye: Taş ocağı firmasından tepki çeken girişimTürkiye - Bugün
Taş ocağı firmasından tepki çeken girişim
Türkiye: Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar'dan Ermenistan'ın saldırılarına tepki AçıklamasıTürkiye - Bugün
Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar'dan Ermenistan'ın saldırılarına tepki Açıklaması
Türkiye: Kavşaklardaki trafik yoğunluğunu yapay zekayla azaltacaklarTürkiye - Bugün
Kavşaklardaki trafik yoğunluğunu yapay zekayla azaltacaklar
Türkiye - Bugün
MHP Bulanık İlçe Başkanlığı 13. olağan kongresi yapıldı
MHP'nin aldığı kararlarla Türkiye siyasetine damga vuran müstesna bir kuruluş olduğunu belirten Yıkılmaz, "Bu aziz vatan hepimizindir.
Türkiye - Bugün
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan TÜİK'in hesaplama yöntemlerine ilişkin değerlendirme...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Tüketici Güven Endeksi hesaplamalarını revize eden Türkiye İstatistik Kurumunun yaptığı eklemelerle ekonomiye olan güveni yüksek göstermek istediğini savundu.
Türkiye: Arpaçay Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle Urartu mezarlığı ortaya çıktıTürkiye - Bugün
Arpaçay Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle Urartu mezarlığı ortaya çıktı
Türkiye: İBH hastalarından idari izin talebiTürkiye - Bugün
İBH hastalarından idari izin talebi
Türkiye: TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nda bayrak değişimiTürkiye - Bugün
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nda bayrak değişimi
Türkiye - Bugün
TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye, Azerbaycan'ın yanında bütün gücüyle durmaya devam edecektir"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edeceğini belirterek, "Sivillere yönelik son saldırıları göstermiştir ki;
Türkiye: Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ çatışmasıTürkiye - Bugün
Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ çatışması
Türkiye: Son dakika haberleri... 2030'a kadar sıfır kuduz hedefleniyorTürkiye - Bugün
Son dakika haberleri... 2030'a kadar sıfır kuduz hedefleniyor
Türkiye: Koronavirüs sürecinde en çok o ürünler tercih edildiTürkiye - Bugün
Koronavirüs sürecinde en çok o ürünler tercih edildi
Türkiye: Büyükşehir Zabıtası her yerde denetimdeTürkiye - Bugün
Büyükşehir Zabıtası her yerde denetimde
Türkiye - Bugün
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına Nurten Öztürk seçildi
Zeynep Erkunt Armağan'dan boşalan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına Opet Petrolcülük AŞ Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk seçildi.
Türkiye - Bugün
Gittigidiyor'a "Yeşil Ofis Sertifikası"
GittiGidiyor, WWF Türkiye'nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Yeşil Ofis Programı'nı başarıyla tamamlayarak "Yeşil Ofis Sertifikası" almaya hak kazandı.
Türkiye: Solo Türk Mudanya semalarında uçacakTürkiye - Bugün
Solo Türk Mudanya semalarında uçacak
Türkiye: Bursa Ticaret Borsası'na girişlerde HES kodu uygulaması başladıTürkiye - Bugün
Bursa Ticaret Borsası'na girişlerde HES kodu uygulaması başladı
Türkiye: TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Online gıda alışverişlerine dikkat'Türkiye - Bugün
TESK Genel Başkanı Palandöken: "Online gıda alışverişlerine dikkat"
Türkiye: Selçuk Bayraktar montunu kaptırdıTürkiye - Bugün
Selçuk Bayraktar montunu kaptırdı
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Şu an buradasınız: Türkiye Haberleri | Türkiye Haber - Haberler - Türkiye haberleri, son dakika türkiye haber ve gelişmeleri burada. Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 14:14:27. #1.14#
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