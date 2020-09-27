TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye - Bugün
Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü
Görüşmede Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarını kınayan Bakan Akar, Türkiye'nin her zaman Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı.
Türkiye - Bugün
DEİK'ten Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına kınama
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi, Ermenistan'ın, dost ve kardeş ülke Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırıyı şiddetle kınadı.
Türkiye - Bugün
TÜSİKON: "Azerbaycan halkına, esnafına her türlü desteğe hazırız"
Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırıya yönelik Türkiye'den tepkiler sürerken, Azerbaycan halkına destek mesajları da artarak devam ediyor.
Türkiye - Bugün
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Çeviköz, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Çeviköz, açıklamasında şunları kaydetti: "Ermenistan tarafından uluslararası hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen ateşkes ihlalini ve sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan saldırıyı kınıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her zaman Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğunun altını bir kez daha kuvvetle çiziyoruz. Türkiye, uluslararası toplum başta olmak üzere, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu'nu daha fazla can kaybına yol açılmadan harekete geçirmeli ve sorunun barışçıl yollarla çözülmesine mutlaka destek olmalıdır.
Türkiye - Bugün
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TEKNOFEST'i ziyaret etti Açıklaması
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Türkiye'nin bambaşka bir noktaya doğru ilerlediğini, 21. yüzyılın tüm fırsatlarını kullanıp yönettiğini belirterek, "Türkiye, 10 yıl önce hayal edemediğimiz bir noktaya geldi.
Türkiye - Bugün
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim: Saldırılar kabul edilemez, bunun bedelini ödeyecekler
Türkiye - Bugün
CHP'li eski vekilden partisine sert eleştiri
24. Dönem CHP Adana Milletvekili Turgay Develi yaptığı açıklamada, CHP'nin adayı olarak gösterilmeye çalışılan Türkiye'nin 11.
Türkiye - Bugün
Gürdoğan'dan Edip Sevinç'e sert yanıt
Yazılı bir açıklama yapan Gürdoğan, "Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği 1998 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerindeki ihracatçılara hizmet vermek üzere kurulan İhracatçı Birliğidir ve aynı zamanda Fındık dahil tüm ürünlerin ihracatında yetkili olan kurumdur. Kamu Kurumu hüviyetinde bulunan ve en son 5910 sayılı Kanun ile çalışma esasları düzenlenen İhracatçı Birliklerine üyelik, firmanın kanuni merkezinin bulunduğu yer esas alınarak yapılmaktadır. Yani Trabzon'da kurulmuş, Trabzon'da faaliyet gösteren, vergi kaydı ve ticaret sicil kaydı Trabzon'da bulunan bir firma ihracat yapacağı zaman Trabzon'da bulunan İhracatçı Birliklerine kayıt yaptırmak zorundadır, mevzuatta açıkça bu hüküm mevcuttur. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla ilki 1937 yılında Erzurum'da Ülkemiz ihracatına etkin hizmet sunmak üzere ihtisas kuruluşu olarak kurulmuş olan İhracatçı Birlikleri, İllerin ihracat potansiyeli ve ihracatçıların talepleri dikkate alınarak farklı bölge ve şehirlerde kurulmuşlardır. Bu kapsamda gerek Trabzon'un cezbedici ihracat potansiyeli gerekse diğer Birliklerin Bölge ihracatçılarının ihtiyaçlarına yeterince cevap verememesi Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nin kuruluşuna kaynak olmuştur. DKİB fındık konusunda her türlü yetkinlik ve tecrübeye sahiptir Ayrıca Bakanlığımız, Türkiye Fındık ihracatının yüzde 40'ının tek başına Trabzon ilinden gerçekleşmesi durumunu dikkate alarak, sağ olsunlar Trabzon Milletvekillerimizin de desteği ile Fındık ihracatı konusunda, Trabzon ilinde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği 'ni yetkilendirmiş bulunmaktadır.
Türkiye - Bugün
TBMM Başkanı Şentop: "Ermenistan iflah olmaz bir terör devletidir"
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ı sert sözlerle kınayarak, "Ermenistan, sadece Azerbaycan'a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir ve doğacak sonuçların tek sorumlusudur" dedi.
Türkiye - Bugün
Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası sonuçlandı
Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde düzenlenen Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası sona erdi.
Türkiye - Bugün
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Ermenistan'ın saldırılarına tepki Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'daki sivillere düzenlediği saldırının bölge barışına karşı büyük bir provokasyon olduğunu belirterek, "Türkiye olarak her zaman, her şart altında Azerbaycan'ın yanındayız." ifadesini kullandı.
Türkiye - Bugün
Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar'dan Ermenistan'ın saldırılarına tepki Açıklaması
Türkiye - Bugün
MHP Bulanık İlçe Başkanlığı 13. olağan kongresi yapıldı
MHP'nin aldığı kararlarla Türkiye siyasetine damga vuran müstesna bir kuruluş olduğunu belirten Yıkılmaz, "Bu aziz vatan hepimizindir.
Türkiye - Bugün
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan TÜİK'in hesaplama yöntemlerine ilişkin değerlendirme...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Tüketici Güven Endeksi hesaplamalarını revize eden Türkiye İstatistik Kurumunun yaptığı eklemelerle ekonomiye olan güveni yüksek göstermek istediğini savundu.
Türkiye - Bugün
TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye, Azerbaycan'ın yanında bütün gücüyle durmaya devam edecektir"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edeceğini belirterek, "Sivillere yönelik son saldırıları göstermiştir ki;
Türkiye - Bugün
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına Nurten Öztürk seçildi
Zeynep Erkunt Armağan'dan boşalan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına Opet Petrolcülük AŞ Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk seçildi.
Türkiye - Bugün
Gittigidiyor'a "Yeşil Ofis Sertifikası"
GittiGidiyor, WWF Türkiye'nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Yeşil Ofis Programı'nı başarıyla tamamlayarak "Yeşil Ofis Sertifikası" almaya hak kazandı.