TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye - Bugün

Yazılı bir açıklama yapan Gürdoğan, "Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği 1998 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerindeki ihracatçılara hizmet vermek üzere kurulan İhracatçı Birliğidir ve aynı zamanda Fındık dahil tüm ürünlerin ihracatında yetkili olan kurumdur. Kamu Kurumu hüviyetinde bulunan ve en son 5910 sayılı Kanun ile çalışma esasları düzenlenen İhracatçı Birliklerine üyelik, firmanın kanuni merkezinin bulunduğu yer esas alınarak yapılmaktadır. Yani Trabzon'da kurulmuş, Trabzon'da faaliyet gösteren, vergi kaydı ve ticaret sicil kaydı Trabzon'da bulunan bir firma ihracat yapacağı zaman Trabzon'da bulunan İhracatçı Birliklerine kayıt yaptırmak zorundadır, mevzuatta açıkça bu hüküm mevcuttur. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla ilki 1937 yılında Erzurum'da Ülkemiz ihracatına etkin hizmet sunmak üzere ihtisas kuruluşu olarak kurulmuş olan İhracatçı Birlikleri, İllerin ihracat potansiyeli ve ihracatçıların talepleri dikkate alınarak farklı bölge ve şehirlerde kurulmuşlardır. Bu kapsamda gerek Trabzon'un cezbedici ihracat potansiyeli gerekse diğer Birliklerin Bölge ihracatçılarının ihtiyaçlarına yeterince cevap verememesi Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nin kuruluşuna kaynak olmuştur. DKİB fındık konusunda her türlü yetkinlik ve tecrübeye sahiptir Ayrıca Bakanlığımız, Türkiye Fındık ihracatının yüzde 40'ının tek başına Trabzon ilinden gerçekleşmesi durumunu dikkate alarak, sağ olsunlar Trabzon Milletvekillerimizin de desteği ile Fındık ihracatı konusunda, Trabzon ilinde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği 'ni yetkilendirmiş bulunmaktadır.