İşte Sergen Yalçın'ın kalemini kırdığı 10 isim

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

A Milli Futbol Takımı'nda Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından ilk aday kadro belli oldu. UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ve Fransa ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekipte deneyimli teknik adamın tercihleri dikkat çekti. Bir önceki milli takım kadrosunda bulunan 10 futbolcu, kasım ayındaki karşılaşmalar için açıklanan yeni listede kendisine yer bulamadı.

KEREM AKTÜRKOĞLU VE İRFAN CAN KAHVECİ KADRODA YOK

Sergen Yalçın'ın açıkladığı aday kadroda en dikkat çeken ayrıntılardan biri, Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin listeye alınmaması oldu. Son milli takım kadrosunda bulunan iki futbolcuya Belçika ve Fransa karşılaşmaları için davet gönderilmedi.

Kaleci Altay Bayındır da yeni kadroda yer almayan isimler arasında bulunurken, Fenerbahçeli savunma oyuncusu Mert Müldür de Sergen Yalçın'ın tercihlerinde kendisine yer bulamadı.

İŞTE MİLLİ TAKIM'A ÇAĞRILMAYAN 10 FUTBOLCU

Sergen Yalçın'ın açıkladığı aday kadroda, bir önceki milli takım listesinde bulunmasına rağmen bu kez yer almayan 10 futbolcu şöyle:

Altay Bayındır

Okan Kocuk

Adil Demirbağ (sakat)

Samet Akaydin

Bartuğ Elmaz

Demir Ege Tıknaz

Melih Kabasakal

İrfan Can Kahveci

Kerem Aktürkoğlu

Mert Müldür

Yeni aday kadroda kaleci, savunma, orta saha ve hücum bölgelerinden isimlerin değişmesi dikkat çekerken, Adil Demirbağ'ın sakatlığı nedeniyle listede bulunmadığı belirtildi.

İLK RAKİP BELÇİKA

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki kasım ayı karşılaşmalarına Belçika mücadelesiyle başlayacak. Ay-yıldızlılar, 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika'yı konuk edecek.

ARDINDAN FRANSA DEPLASMANI

Türkiye, Belçika karşılaşmasının ardından 15 Kasım Pazar günü Fransa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın yönetimindeki A Milli Takım, açıklanan yeni aday kadrosuyla iki kritik mücadeleye hazırlanacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

İlgili Haberler