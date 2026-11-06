İşte Fatma Betül Kaya'nın sevk yazısı! Satır arasındaki o detay dikkat çekti

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Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın mahkemeye sevk yazısındaki "ilk defa borsa yatırımcısı olmasına rağmen yüksek miktarda işlem yapması ve tasfiye kararını önceden bilerek hareket etmesi" tespiti soruşturmanın en çarpıcı detayı olarak öne çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında kritik kararlar alındı. Şüpheli sıfatıyla yeniden ifadeye çağırılan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül adliyeye gelerek savcılık makamına ifade verdi.

TUTUKLAMA KARARINI DUYUNCA...

Adliyedeki ifade işlemleri 2 saat 15 dakika süren Fatma Betül Sayan Kaya, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Fatma Betül Sayan Kaya'nın, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini öğrendiği anlarda gözyaşlarına hakim olamayarak ağladığı görüldü.

HİÇ BORSAYA GİRMEMİŞ AMA...

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında yer alan teknik ve hukuki detaylar, soruşturmadaki organize bilgi akışını gözler önüne serdi. Sevk yazısındaki en dikkat çekici satırlarda şu ifadelere yer verildi: "Burada yapılan satış işleminin tasfiyeden 1 gün önce gerçekleştiği (…) ilk defa borsa yatırımcısı olmasına rağmen yatırım miktarının yüksek değerde oluşu dikkate alındığında şüphelinin (…) tasfiye kararının verileceğini de bilerek işlemler yaptığı görülmektedir."

EN SOMUT DELİL

Hukuk çevreleri ve konuyu takip eden uzmanlar, sevk yazısında öne çıkan bu tespiti, hayatında ilk kez borsa yatırımı yapan bir kişinin hisse hareketlerini ve kritik kararları önceden bilerek hareket ettiğinin en somut delili olarak değerlendirdi.

EŞİNE ADLİ KONTROL UYGULANDI

Soruşturma kapsamında ifade veren eşi İlyas Kaya ile eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında ise karakola imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı kapsayan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmalarına hükmedildi.

2 MİLYAR LİRALIK HİSSE SATIŞI

Soruşturma dosyasında Kaya çiftinin Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. (OZATD) hisselerinde gerçekleştirdikleri yüksek tutarlı işlemler öne çıkmıştı. Yapılan incelemelerde Kaya çiftinin yaklaşık 163 milyon liralık hisse alımı gerçekleştirdiği, söz konusu hisseleri birkaç ay sonra yaklaşık 2 milyar 170 milyon lira bedelle sattığı saptandı.

KAZANDIKLARINI İADE ETTİLER AMA...

Çiftin elde ettikleri kar üzerinden yaklaşık 1 milyar 860 milyon lirayı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde bulunan gönüllü iade hesabına yatırdığı bildirildi. Borsa işlemlerine ilişkin iddiaların kamuoyuna yansımasının ardından Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmişti.

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Kaynak: Haberler.com