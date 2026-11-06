Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde pompalı tüfekle gerçekleştirilen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıların yankıları sürüyor. Cinayet zanlısı Arif Sefa Ö.'nün köylüsü Ali İhsan Adatepe, katliamın nasıl başladığına ve zanlının kaçış sırasında yaşananlara ilişkin duyduklarını anlattı. Adatepe'nin iddialarına göre, alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan olaylar, zanlının araç değiştirmek amacıyla karşısına çıkan kişilere de ateş açmasıyla büyüdü.

KATLİAMIN NEDENİ ALACAK VERECEK MESELESİ Mİ?

Olayın temelinde biçerdöver işi yapan kişilerle yaşanan alacak verecek anlaşmazlığının bulunduğunu öne süren Adatepe, zanlının daha önce bu kişiler tarafından darbedildiğini iddia etti.

Adatepe, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Duyduğum kadarıyla alacak verecek meselesi varmış. Biçerdöverciler vardı, onlarla alacak verecek meselesi varmış. Kırşehirli herhalde onlar. Daha önce biçerdöverciler çocuğu dövmüşler."

"GELİN VEREYİM, ANLAŞALIM" DİYEREK PUSU KURMUŞ

Zanlının daha önce tartışma yaşadığı kişilerle yeniden iletişime geçtiğini iddia eden Adatepe, buluşmanın ardından ilk cinayetlerin işlendiğini öne sürdü.

Adatepe, "Dövdükten sonra tekrar telefonla görüşüyorlar; 'gelin vereyim, anlaşalım' diyor. O tarafta büyük köyün orada buluşuyorlar. Onlar geldiğinde pusu kurmuş, bunları vurmuş, bizim bildiğimiz kadarıyla" ifadelerini kullandı.

ARABALARINI VERMEYİNCE ONLARI DA VURMUŞ

İlk saldırının ardından zanlının kaçmaya başladığını belirten Adatepe, Arif Sefa Ö.'nün güzergah üzerinde karşılaştığı iki kişiden araçlarını almak istediğini iddia etti.

Adatepe, "Onları vurduktan sonra tekrar oradan Kıyı tarafına doğru gidiyor. Kıyı tarafına giderken yolda iki kişi denk geliyor. Arabayı değiştirmek istiyor, onlar da arabayı vermeyince onları da vuruyor" dedi.

KADIN ÖĞRETMENLERİ DE HEDEF ALMIŞ

Adatepe'nin iddiasına göre zanlı, kaçışını sürdürdüğü sırada kadın öğretmenlerle de karşılaştı. Öğretmenlerin bulunduğu aracı almak isteyen zanlının, talebinin karşılanmaması üzerine ateş açtığı öne sürüldü.

Adatepe, olayın bu bölümünü şöyle anlattı:

"Tekrar oradan Bayat tarafından, Çıkrık tarafından dolanıyor, Fethibey yolundan Gazlıgöl tarafında kadın öğretmenlere denk gelmiş. Onlara 'inin, arabayı değiştireceğim' demiş. Onların da birisi iniyor, birisi inmiyormuş herhalde. Hareket etmiş, arabayı almak için onları da vurmuş. Bizim bildiğimiz kadarıyla bu kadar."

8 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KATLİAM SORUŞTURULUYOR

Afyonkarahisar'da üç köyde yaşanan ve 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırılara ilişkin soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Katliamın çıkış nedeni ve zanlının kaçış güzergahında yaşananlara ilişkin iddiaların soruşturma kapsamında aydınlatılması bekleniyor. Ali İhsan Adatepe'nin anlattıklarının duyumlarına dayandığı, olayların kesinleşmiş oluş biçimini ortaya koymadığı belirtiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı