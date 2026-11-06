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Afyon'da 8 kişiyi öldüren zanlının aracına aylar önce saldırı yapıldığı ortaya çıktı

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Afyon'da 8 kişiyi öldüren zanlının aracına aylar önce saldırı yapıldığı ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Afyon'da 8 kişiyi öldüren zanlının aracına aylar önce saldırı yapıldığı ortaya çıktı
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Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren cinayet zanlısı Arif Sefa Özdemir'in aylar önce evinin önünde park halindeki aracına gece saatlerinde saldırı düzenlendiğini ve aracının kullanılamaz hale getirildiğini belirterek polise başvurduğu ortaya çıktı.

Afyonkarahisar'in İhsaniye ilçesinde art arda gerçekleştirdiği saldırılarda 8 kişiyi pompalı tüfekle katlettikten sonra kaçtığı Eskişehir'de yakalanan firari cinayet şüphelisi Arif Sefa Özdemir ile ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 

17 MART'TA ARACI SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Edinilen bilgilere göre, zanlının 17 Mart 2026 tarihinde Afyonkarahisar kent merkezi Hasan Karaağaç Mahallesi'ndeki evinin önünde park halinde duran 03 ADR 900 plakalı otomobilinin gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradığı belirlendi.

ARACI PERTE ÇIKARILDI

Olayın ardından polis ekiplerine başvurarak yardım isteyen Arif Sefa Özdemir, aracının saldırı sonucu ağır hasar alarak perte çıkarıldığını beyan ettiği ve şikayetçi olduğu öğrenildi. Zanlının geçmişteki husumetlerine ve cinayetlerin çıkış noktasına ışık tutabilecek bu detayın adli mercilerce çok yönlü olarak incelendiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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