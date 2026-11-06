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Nihat Kahveci canlı yayında sinir krizi geçirdi: Ben onu boğarım ha

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Nihat Kahveci canlı yayında sinir krizi geçirdi: Ben onu boğarım ha Haber Videosunu İzle
Nihat Kahveci canlı yayında sinir krizi geçirdi: Ben onu boğarım ha
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Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, kendisine yönelik yapılan eleştirilere canlı yayında sert tepki gösterdi. Koltuğunu kaybetmemek için Beşiktaş'ı eleştirdiği iddiasına sinirlenen Kahveci, "Ben ona palyaço koltuğu yollayacağım. Nebil, ben adamı boğarım ha!" ifadelerini kullandı.

  • Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalındaki canlı yayında kendisi hakkında yapılan yorumlara sert tepki gösterdi.
  • Kahveci, Beşiktaş'ı programdaki koltuğunu korumak için eleştirdiği iddiasına karşı çıkarak kendisini eleştiren Taner Bilgin'e yönelik 'Ben adamı boğarım ha' ifadelerini kullandı.
  • Kahveci, kendisini eleştiren kişiyi tanımadığını ve adını açıkça söyleyerek 'meşhur olsun' dediğini aktardı.

Türk futbolunun tanınmış isimlerinden Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında katıldığı canlı yayında kendisi hakkında yapılan yorumlara tepki gösterdi. Beşiktaş'ı programdaki koltuğunu korumak için eleştirdiği yönündeki iddiaya sinirlenen eski milli futbolcu, kendisini eleştiren kişiye sert sözlerle yüklendi.

"PALYAÇO KOLTUĞU YOLLAYACAĞIM"

Program sırasında hakkındaki iddiaları gündeme getiren Kahveci, Beşiktaş'a yönelik yorumlarının koltuğunu koruma amacı taşıdığı suçlamasına karşı çıktı. Stüdyoda Nebil Evren ile konuşan Kahveci, şu ifadeleri kullandı:

"Ben ona koltuk yollayacağım, palyaço koltuğu yollayacağım, o oturacak! Burada koltuğumu kaybetmemek için Beşiktaş'ı eleştiriyormuşum... Hadsiz, saygısız! Gel yüzüme söyle ne söyleyeceksen. Sen kimsin de Beşiktaş efsanesi Ali Ağabey'e laf söylüyorsun? Nebil, ben adamı boğarım ha! Adam bir de diyor ki 'O beni sevmez.' Yahu ben adamı tanımıyorum bile!"

"ADINI DA SÖYLEYECEĞİM, MEŞHUR OLSUN"

Kendisine yönelik eleştirileri yapan kişinin adını da açıklayan Nihat Kahveci, söz konusu kişiyi tanımadığını belirterek tepkisini sürdürdü.

"O kadar söyledim, adını da açıkça söyleyeceğim meşhur olsun; Taner Bilgin! Abi ben delirdim, gerçekten delirdim... Taner Bilgin kim, sen tanıyor musun Nebil? Ben de tanımıyorum. Sen kimsin de bu lafları ediyorsun?"

CANLI YAYINDA GERGİN ANLAR

Nihat Kahveci'nin kendisine yönelik eleştirilere verdiği sert yanıt, programın dikkat çeken anlarından biri oldu. Eski milli futbolcunun özellikle "Ben adamı boğarım ha" sözleri ve eleştiriyi yapan kişiye yönelik çıkışı yayına damga vurdu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Okurların en beğendiği yorum
ARSLANOĞLU Hakan:Sosyal medya çıktı sanal alem de gider yapan sahte kabadayılar çoğaldı.
Tüm yorumlar (3)
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:★ Okurların en beğendiği

Sosyal medya çıktı sanal alem de gider yapan sahte kabadayılar çoğaldı.

Yorum Beğen6
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Haber YorumlarıGerçekler acıtır:

Bu adam kendini ne zannediyor acaba ??

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Haber YorumlarıCİHAN ÖZSOY:

rambo

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