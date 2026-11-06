'Geleceğe Miras' ile 32 binden fazla buluntu gün yüzüne çıkarıldı

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda, Türkiye’nin dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinden biri olmanın ötesine geçtiğini belirterek turizmde ürün çeşitliliği, destinasyon yönetimi, tanıtım kapasitesi ve sürdürülebilirlik alanlarında küresel ölçekte standart belirleyen ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Turizmde elde edilen kazanımları sürekli ileriye taşıma kararlılığında olduklarını vurgulayan Ersoy, “Hedefimiz; ziyaretçi sayısındaki gücümüzü daha yüksek turizm geliri, daha uzun konaklama süresi ve 81 ilimize, 12 aya yayılan daha dengeli bir turizm yapısıyla sürekli artan bir kazanıma dönüştürmektir.” dedi.

TURİZMDE DOKUZ AYDA 51 MİLYAR 278 MİLYON DOLAR GELİR

2026’nın ilk dokuz ayının küresel turizm açısından zorlu geçtiğine işaret eden Ersoy; bölgesel çatışmalar, hava sahası kapanmaları ve yükselen ulaşım maliyetlerine rağmen Türkiye turizminin güçlü ve dayanıklı yapısını koruduğunu belirtti. Ocak-eylül döneminde 49 milyon 132 bin ziyaretçinin ağırlandığını açıklayan Ersoy, turizm gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 51 milyar 278 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Aynı dönemde ortalama kalış süresinin 10,34 gece olduğunu kaydeden Ersoy, kişi başı gecelik ortalama harcamanın yüzde 4,6 artışla 107,7 dolara, yabancı ziyaretçilerin gecelik ortalama harcamasının ise 119,9 dolara ulaştığını söyledi.

Türkiye’nin uluslararası turist sayısında 2017’de sekizinci sıradayken 2025’te dördüncülüğe yükseldiğini hatırlatan Ersoy, aynı dönemde turizm geliri sıralamasında da 14’üncülükten yedinciliğe çıkıldığını ifade etti. Ersoy, bu başarıda kamu ve özel sektörün ortak emeğinin, güçlü ulaşım altyapısının ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kesintisiz tanıtım çalışmalarının etkili olduğunu vurguladı.

2027 TURİZM STRATEJİSİ BEŞ EKSENDE YÜRÜTÜLECEK

Ersoy, küresel belirsizlikler karşısında sektörün dayanıklılığını artırmak amacıyla 2027 turizm politikasını beş stratejik eksende yürüteceklerini açıkladı. Mevcut pazarlardaki talebin korunması ve yüksek katma değerli turizm ürünlerinin geliştirilmesinin yanı sıra Amerika, Asya, Afrika ve Avustralya başta olmak üzere büyüme potansiyeli yüksek pazarlarda satış odaklı faaliyetlerin artırılacağını belirtti.

Hava yolu şirketleri ve tur operatörleriyle iş birlikleri sayesinde mevcut uçuş kapasitesinin korunacağını, yeni doğrudan seferlerle ilave koltuk kapasitesi sağlanacağını ifade eden Ersoy, uluslararası spor ve kültür organizasyonlarıyla Türkiye’nin küresel görünürlüğünün güçlendirileceğini söyledi. Veri ve yapay zekânın da talep tahmini, hedefleme ve tanıtım kampanyalarında daha etkin kullanılacağını kaydetti.

Formula 1’in bu stratejinin somut örneklerinden biri olduğunu belirten Ersoy, “Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Formula 1 heyecanını, 2027 yılında İstanbul Park’ta yeniden ülkemize kazandırıyor olmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.

DİJİTAL TANITIMDA MİLYARLARCA GÖSTERİM

Türkiye’nin uluslararası tanıtım çalışmalarına ilişkin verileri paylaşan Ersoy, 2026 yılında dijital kampanyalarla 74 ülkede 7,1 milyar gösterime ulaşıldığını açıkladı. Türk dizilerinin küresel etkisini turizme taşıyan mini dizi modelinin büyütüldüğünü belirten Ersoy, 2025-2026 dönemindeki 10 mini dizinin toplam 10,5 milyar gösterim elde ettiğini bildirdi.

Türkiye’yi 10 dilde tanıtan GoTürkiye platformunun ekim itibarıyla 77,2 milyon tekil ziyaretçiye, sosyal medya hesaplarının ise eylül itibarıyla 23 milyon 338 bin takipçiye ulaştığını kaydeden Ersoy, ülke hesapları arasında YouTube ve TikTok’ta birinci, Instagram’da ikinci sırada olduklarını söyledi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMDE 2030 HEDEFİ

Turizmde büyümeyi çevresel sorumlulukla birlikte ele aldıklarını vurgulayan Ersoy, sürdürülebilir turizm programı kapsamında ekim itibarıyla 20 binin üzerinde tesisin belge ve sertifika aldığını, 2 bin 650’den fazla tesisin ise üçüncü aşama kriterlerinin tamamını karşıladığını belirtti. 2030 yılına kadar tüm konaklama tesislerinin üçüncü aşama kriterlerini karşılamasını hedeflediklerini açıklayan Ersoy, Türkiye’nin Dünya Ekonomik Forumunun 2026 Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi’nde 2019’dan bu yana 11 basamak yükselerek 36’ncı sıraya ulaştığını bildirdi. Türkiye’nin 580 plajla Mavi Bayraklı plaj sayısında dünyada üçüncü olduğunu hatırlatan Ersoy, ücretsiz girişli halk plajlarının 20 ayrı noktada hizmet verdiğini de ifade etti.

GELECEĞE MİRAS İLE 32 BİNDEN FAZLA BULUNTU GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

“Geleceğe Miras” projesini Cumhuriyet tarihinin en büyük arkeolojik seferberliği olarak nitelendiren Ersoy, 2026 yılında 67 ilde 261 kazı alanında çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Yabancı heyetlerin yürüttüğü 29 kazının da 12 aylık çalışma programına alındığını ve her birine Türk koordinatör kazı başkanı atandığını belirten Ersoy, yıl sonunda tüm kazı ve araştırma çalışmalarının sayısının 800’e ulaşacağını, 2027’de ise 820’ye çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. 2024-2026 dönemindeki kazılarda 32 binden fazla arkeolojik buluntunun gün yüzüne çıkarıldığını bildiren Ersoy, 3 bin 500’ün üzerinde uzman ve 6 bin 500’den fazla çalışana istihdam sağlandığını kaydetti. Elde edilen bilimsel verilerin değerlendirilmesi amacıyla iki yılda 944 bilimsel yayının hazırlanmasına ve yayımlanmasına katkı sunulduğunu belirtti.

ANTALYA MÜZESİ VE HAYDARPAŞA’DA HEDEF 2027

Müzecilik alanındaki yatırımları anlatan Ersoy, Antalya Müzesinin 2027 yılında ziyarete açılmasının planlandığını söyledi. Müzenin kapalı alanının iki katına, sergi alanlarının ise yaklaşık üç katına çıkarıldığını belirten Ersoy, böylece depolarda bekleyen eserlerin büyük bölümünün sergilenebileceğini ifade etti. Haydarpaşa ve Sirkeci gar sahalarını büyük bir kültür ve sanat projesi olarak ele aldıklarını vurgulayan Ersoy, tarihî yapıların özgün kimliklerinin korunacağını ve her iki garın ulaşım işlevinin sürdürüleceğini bildirdi.

Haydarpaşa’da Anadolu Yakası’nın ilk arkeoloji müzesi, arkeopark, performans sanatları merkezi, kütüphane, tematik müze, sergi salonları ve sanat-tasarım atölyelerinin yer alacağını açıklayan Ersoy, ilk etabın 2027 yılı içinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Sirkeci’de ise Göç Müzesi, tematik müze ve sergi alanlarının yanı sıra kültür-sanat mekânlarının oluşturulacağını kaydetti.

DÜNYA MİRAS KOMİTESİ İSTANBUL’DA TOPLANACAK

Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde 22 varlığının bulunduğunu belirten Ersoy, Midyat ve çevresindeki kilise ve manastırlara ilişkin adaylık dosyasının 2027’de değerlendirileceğini açıkladı. “ODTÜ Kampüsü: Yaşayan Modern Kültürel Peyzaj” unsurunun eklenmesiyle Dünya Miras Geçici Listesi’ndeki varlık sayısının 80’e ulaştığını bildiren Ersoy, Dünya Miras Komitesinin 49. oturumunun Türkiye’nin dönem başkanlığında, 27 Haziran-7 Temmuz 2027 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirileceğini duyurdu.

MÜZE VE ÖREN YERLERİNDE 28,5 MİLYON ZİYARETÇİ

Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerinin ekim sonu itibarıyla 28,5 milyon ziyaretçi ağırladığını açıklayan Ersoy, gece müzeciliği uygulamasından yararlananların sayısının 1,3 milyonu aştığını belirtti. Gece müzeciliğinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 35 artış sağlandığını söyledi. Yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadesi için diplomatik ve hukuki çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Ersoy, 2026’da 126 kültür varlığının Türkiye’ye getirildiğini, 2002-2026 döneminde iadesi sağlanan toplam eser sayısının 13 bin 574’e ulaştığını bildirdi.

Ersoy, dünya genelindeki müzayede ve galeri sitelerinde satışa sunulan şüpheli eserlerin tespit edilmesi ve arşivlenmesi için yazılım tabanlı bir teknolojik altyapının da devreye alındığını kaydetti.

VAKIF ESERLERİNDE RESTORASYON, SOSYAL DESTEKLERDE SÜREKLİLİK

Vakıf mirasının korunmasına yönelik çalışmaları anlatan Ersoy, 2026’nın ilk sekiz ayında 147 eserin onarım ve restorasyonunun tamamlandığını, yıl sonunda bu sayının 203’e çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti. Ayasofya-i Kebir Camii’nde tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Ersoy, vakıf hizmetleri kapsamında her yıl 50 bin öğrencinin eğitimine destek verildiğini, 75 bin 870 haneye her ay gıda kolisi ulaştırıldığını söyledi.

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ 32 İLE YAYILACAK

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin “Kültür ve Sanatla Bütünleşmiş Bir Turizm” vizyonuyla büyüdüğünü belirten Ersoy, 2026 takviminde 26 şehrin yer aldığını, şu ana kadar 25 şehirde 382 mekânda 5 bin 600’den fazla etkinlik gerçekleştirildiğini açıkladı. Ersoy, 2027’de Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ’ın da eklenmesiyle festivalin 32 ilde gerçekleştirilmesinin planlandığını bildirdi. Yaşayan mirasın korunmasına yönelik çalışmalara da değinen Ersoy, Türkiye’nin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri’ne kayıtlı 32 kültürel değeriyle en çok unsur kaydettiren ikinci ülke olduğunu söyledi.

SON SEKİZ YILDA 257 YENİ KÜTÜPHANE

“Yaşayan Kütüphane” anlayışıyla ülke genelinde 1.300’den fazla kütüphanede hizmet verildiğini belirten Ersoy, son sekiz yılda 257 yeni kütüphanenin açıldığını, 373 kütüphanenin yeniden yapılandırıldığını açıkladı. 2026’nın ilk altı ayında kitap varlığının 27,6 milyona, üye sayısının 7,5 milyona, kullanıcı sayısının ise 19,9 milyona ulaştığını bildiren Ersoy, havalimanı, gar ve bebek kütüphanelerinin ardından hastane kütüphanelerinin ilk örneklerinin de Osmaniye ve Kayseri’de hizmete alındığını söyledi. Türkiye Yazma Eserler Kurumunun çalışmalarını da anlatan Ersoy, koleksiyonlardaki 487 bin eserin dijital nüshasının araştırmacıların kullanımına sunulduğunu ifade etti.

850 CEMEVİNDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının faaliyetleri hakkında bilgi veren Ersoy, 2023-2026 döneminde 850 cemevinin bakım-onarım ve tefrişat çalışmalarının tamamlandığını, 542 cemevinde işlemlerin devam ettiğini açıkladı. Bakanlığın 1.156 cemevinin aydınlatma giderlerini karşıladığını belirten Ersoy, cemevlerinde kütüphane birimleri kurulması için 27 bin kitap temin edildiğini, bağlama ve semah kurslarıyla kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının desteklendiğini söyledi.

TİYATRO, OPERA VE SİNEMAYA DESTEK

Sanatın ülke genelinde daha geniş kitlelere ulaştırılması için çalıştıklarını vurgulayan Ersoy, Devlet Tiyatrolarının 2025-2026 sezonunda 121 farklı ödüle layık görüldüğünü belirtti. 2026-2027 sanat sezonunda 391 özel tiyatro projesine 116 milyon 396 bin TL destek sağlanacağını açıkladı. Devlet Opera ve Balesinin 2025-2026 sezonunda toplam 1.241 temsille 653 bin seyirciye ulaştığını bildiren Ersoy, Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında yapılan yetenek taramalarında Şırnak ve Tunceli’den keşfedilen iki gencin konservatuvarların şan bölümlerini kazandığını anlattı. Sinema sektörüne 2026 yılında toplam 674 milyon 100 bin TL destek verildiğini kaydeden Ersoy, “Çocuklar İçin Gezen Sinema” ve “Sinema Yollarda” projeleriyle çocukların sinemayla buluşturulduğunu söyledi.

TÜRK KÜLTÜRÜ 72 ÜLKEDE TANITILIYOR

Yunus Emre Enstitüsünün 72 ülkedeki 96 Türk Kültür Merkezi aracılığıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Ersoy, Türkçe öğretimi ve kültür-sanat programlarıyla Türkiye’nin uluslararası görünürlüğünün güçlendirildiğini ifade etti. TİKA’nın 2026 yılında kasım itibarıyla eğitim, sağlık, kültürel iş birliği, altyapı ve insani yardım gibi alanlarda 1.624 proje ve faaliyet gerçekleştirdiğini açıklayan Ersoy, yurt dışındaki ortak kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini bildirdi. Ersoy, konuşmasını kültür ve sanata erişimi 81 ilde yaygınlaştırma, medeniyet mirasını gelecek kuşaklara aktarma ve turizmdeki başarıları kalıcı refaha dönüştürme kararlılığını vurgulayarak tamamladı.