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Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı! Fenerbahçe'de ayrılık depremi

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Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı! Fenerbahçe'de ayrılık depremi
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından teknik ekipte büyük değişim yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde 6 antrenör bugünkü idmana katılmazken Dirk Kuyt dışındaki 5 ismin takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu öne sürüldü.

  • Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanına kulüp antrenörleri Zeki Murat Göle, Melikşah Sezgin, Yasin Cirav, Halil Filik, Cihan Mert Cengiz, Hasan Gültekin ve Dirk Kuyt katılmadı.
  • Dirk Kuyt dışındaki antrenörlerin yeni teknik heyette görev almaya devam etme ihtimali düşük.
  • Takımda kalma ihtimali bulunan Dirk Kuyt'ın görevine devam etmesi halinde birinci yardımcı antrenör olarak çalışmayacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun göreve başlamasıyla birlikte teknik heyette dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımın bugünkü antrenmanında 6 antrenörün yer almaması, teknik ekipte köklü bir değişimin habercisi olarak değerlendirildi.

6 ANTRENÖR İDMANA KATILMADI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe'de kulüp antrenörleri Zeki Murat Göle, Melikşah Sezgin, Yasin Cirav, Halil Filik, Cihan Mert Cengiz, Hasan Gültekin ve Dirk Kuyt bugünkü antrenmana katılmadı.

6 İSMİN DEVAM ETMESİ BEKLENMİYOR

Haberde, Dirk Kuyt dışındaki antrenörlerin yeni teknik heyette görev almaya devam etme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Böylece Emre Belözoğlu'nun gelişiyle birlikte Fenerbahçe'nin teknik kadrosunda önemli ayrılıkların yaşanabileceği ifade edildi.

DIRK KUYT İÇİN FARKLI PLAN

Teknik ekipte geleceği henüz netleşmeyen Dirk Kuyt'ın ise takımda kalma ihtimali bulunuyor. Ancak Hollandalı futbol adamının görevine devam etmesi halinde birinci yardımcı antrenör olarak çalışmayacağı aktarıldı.

Fenerbahçe'de teknik heyetin nasıl şekilleneceği ve hangi isimlerle yolların ayrılacağına ilişkin resmi kararların netleşmesi bekleniyor.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNeyzen Erdinç Bal:

Emre akıllı bir adamsa, Dirk Kuyt'u göndermez. Takımı çabuk çözebilmesi için faydalı olacaktır.

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