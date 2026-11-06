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Sivas'ta 57 gündür kayıp 11 aylık Büşra bebek bulunamadı! Anne ve baba dahil 6 kişi tutuklu

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Sivas'ta 57 gündür kayıp 11 aylık Büşra bebek bulunamadı! Anne ve baba dahil 6 kişi tutuklu Haber Videosunu İzle
Sivas'ta 57 gündür kayıp 11 aylık Büşra bebek bulunamadı! Anne ve baba dahil 6 kişi tutuklu
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Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'de kaybolan 11 aylık Büşra bebekten 57 gündür iz yok. Soruşturmada anne ve baba dahil 6 kişi tutuklandı. İlk ifadede bebeğin yabani hayvanlarca kaçırılmış olabileceği söylenirken anne, daha sonra babanın bebeği öldürdüğünü, ardından da sattığını iddia etti. Bebeğe ait olduğu değerlendirilen kıyafetlerle ilgili Adli Tıp raporu bekleniyor.

Sivas'ın Divriği ilçesi kırsalında 57 gün önce kaybolan 11 aylık Büşra bebekle ilgili devam eden geniş çaplı arama çalışmalarına rağmen hiçbir ize rastlanılamadı.

10 Eylül 2026'da Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyü kırsalında hayvancılık yapan ailenin 11 aylık bebeğinin kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatılmıştı. Bebeğin bulunması için AFAD, jandarma ve diğer ekipler kırsalda geniş çaplı arama yürüttü. Çalışmalar sürerken Divriği Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturmada, verilen şüpheli ifadeler üzerine anne E.B. ve baba Y.B.'nin (41) de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNE İFADESİNİ DEĞİŞTİRİP BABAYI SUÇLADI

Aile bireylerinin kolluk kuvvetlerine verdiği ilk ifade, bebeğin yabani hayvanlar tarafından kaçırılmış olabileceği yönündeydi. Anne E.B. daha sonra ifadesini değiştirerek bebeği baba Y.B.'nin öldürdüğünü iddia etti. Anne, cezaevinde de babayı suçlayarak bu kez babanın bebeği sattığını öne sürdü. Bu iddia üzerine Diyarbakır'da bebeği satın aldığı düşünülen M.K. gözaltına alındı; M.K., ifadesinin ardından suçsuz olduğu değerlendirilerek serbest bırakıldı.

GÖZLER ADLİ TIP RAPORUNDA

Arama çalışmalarının ilk gününde, Büşra ve ailesinin kaldığı çadırdan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bebeğe ait olduğu değerlendirilen tişört, zıbın ve bebek bezi bulunmuştu. Buluntular, Büşra'ya ait olup olmadıklarının ve üzerlerinde kan ya da soruşturmayı etkileyecek başka bir bulgu bulunup bulunmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturmadaki şüphelerin netleşmesi için gelecek sonuçlar bekleniyor.

KÖPEK VE DRONLA ARAMA SÜRÜYOR

Adli Tıp Kurumu'ndan sonuç beklenirken AFAD ve jandarma ekipleri, 57. gününde kırsaldaki arama çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Köpek ve dron da kullanılan çalışmalarda aradan yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen herhangi bir ize rastlanılamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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