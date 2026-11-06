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Yemen'de pazar yerine hava saldırısı! Çok sayıda ölü var

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Yemen'de pazar yerine hava saldırısı! Çok sayıda ölü var
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Yemen'in Taiz vilayetinde bir pazar yerine düzenlenen hava saldırısında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi. Husilere bağlı El-Mesire televizyonu, saldırıdan Suudi Arabistan'ı sorumlu tutarken, bölgeden paylaşılan görüntülerde yanmış insan bedenleri ve telef olan hayvanlar görüldü.

  • Husilere bağlı SABA haber ajansına göre Suudi Arabistan'a ait savaş uçakları, Taiz vilayetinin El-Vaziiyye ilçesindeki bir pazar yerine üç hava saldırısı düzenledi.
  • Saldırı sırasında pazarın sivillerle dolu olduğu ve olayda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı, can kaybı sayısının ise henüz netleşmediği bildirildi.
  • Taiz vilayetinde 2 Kasım'da başka bir pazar yerine düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi ölmüş, sonraki haberlerde can kaybı 10'a yükselmişti.

Yemen'de devam eden çatışmaların ortasında bir kez daha sivillerin bulunduğu pazar yeri hedef alındı. Taiz vilayetinin El-Vaziiyye ilçesinde cuma günü gerçekleştirildiği bildirilen hava saldırısı, bölgede büyük yıkıma neden oldu. Saldırının ardından paylaşılan görüntülerde pazar alanının ağır hasar gördüğü ve çok sayıda can kaybı yaşandığı aktarıldı.

KALABALIK PAZAR YERİNE 3 HAVA SALDIRISI

Husilere bağlı SABA haber ajansının 6 Kasım 2026 tarihli haberine göre Suudi Arabistan'a ait savaş uçakları, Taiz'in El-Vaziiyye ilçesinde bulunan bir pazar yerine üç hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar, saldırı sırasında pazarın sivillerle dolu olduğunu bildirdi.

Saldırının ardından bölgede çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı yönünde haberler yayımlandı. İlk bilgilerde can kayıplarının kesin sayısına ilişkin farklı rakamlar yer aldı.

PAZAR YERİNDEN KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER GELDİ

Saldırının ardından yayımlanan görüntülerde, pazar alanında yanmış insan bedenlerinin ve telef olan çiftlik hayvanlarının bulunduğu görüldü. Görüntüler, saldırının sivillerin bulunduğu alanda yol açtığı yıkımı ortaya koydu.

Bölgedeki can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin bilgilerin netleştirilmesi bekleniyor.

SALDIRIDAN SUUDİ ARABİSTAN SORUMLU TUTULDU

Husilere bağlı medya kuruluşları, saldırıyı Suudi Arabistan'ın gerçekleştirdiğini bildirdi. SABA'nın haberinde, pazar yerinin savaş uçakları tarafından üç kez vurulduğu belirtildi.

TAİZ'DE GÜNLERDİR SALDIRILAR YAŞANIYOR

Taiz vilayeti, son günlerde Yemen'deki çatışmaların yoğunlaştığı bölgeler arasında yer alıyor. Bölgede 2 Kasım'da başka bir pazar yerine düzenlenen saldırıda da siviller hayatını kaybetmişti.

O saldırıya ilişkin ilk açıklamalarda 8 kişinin öldüğü bildirilirken, sonraki haberlerde can kaybının 10'a yükseldiği aktarıldı. Yetkililer, sivillerin bulunduğu alanların hedef alınmasına tepki gösterdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

cahil herifler israile karşı savaşacaklarına birbrini yiyor. husi dediikleri iranın maşası zaten

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