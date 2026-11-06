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İstanbul'da yürekleri ısıtan kiralık ev ilanı! Para istemiyor, tek şartı var

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İstanbul'da yürekleri ısıtan kiralık ev ilanı! Para istemiyor, tek şartı var
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İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yayımlanan bir kiralık ev ilanı duygulandırdı. Yeşilköy'deki dairesini yalnızca tek maaşla geçinen çocuklu bir aileye vermek isteyen ev sahibi, kira bedeli talep etmeyeceğini ve kış aylarındaki doğalgaz faturalarını da karşılayacağını belirtti. Ev sahibinin, vefatından sonra da aileden kira alınmamasını çocuklarına vasiyet ettiği ifade edildi.

İstanbul'da kiralık ev arayan aileleri yakından ilgilendiren dikkat çekici bir ilan yayımlandı. Bakırköy'ün Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan bir daire için verilen ilanda, ev sahibinin maddi durumu iyi olmayan, tek maaşla geçinen ve çocuk sahibi bir aileye destek olmak istediği belirtildi. "Ahirete yatırım!" başlığıyla yayımlanan ilanda, kira bedeli alınmayacağı ve doğalgaz giderlerinin de ev sahibi tarafından karşılanacağı ifade edildi.

TEK ŞARTI ÇOCUKLU VE TEK MAAŞLI BİR AİLE OLMASI

İlanın açıklama bölümünde, evin yalnızca tek maaşla geçinen çocuklu bir aileye verileceği belirtildi. Ev sahibinin maddi durumu yüksek olmayan, oturduğu eve iyi bakan ve çevresine karşı saygılı bir aile aradığı ifade edildi.

İlanda, "Ev yalnızca tek maaşla geçinen, çocuklu bir aileye verilecektir" denildi.

KİRA ALMAYACAK, DOĞALGAZ FATURASINI DA ÖDEYECEK

İlanın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise ev sahibinin kira ve fatura konusundaki yaklaşımı oldu. Açıklamada, ev için herhangi bir kira bedeli talep edilmediği, kış aylarında oluşacak doğalgaz giderlerinin de ev sahibi tarafından karşılanacağı belirtildi.

VEFATINDAN SONRA DA KİRA ALINMAMASINI VASİYET ETTİ

İlanda, kira sözleşmesinin ev sahibinin vefatından sonra da devam edebilmesi amacıyla 10 yıl ve üzeri süreyle düzenleneceği ifade edildi. Ev sahibinin çocuklarına bıraktığı vasiyette de sözleşmenin devamı boyunca aileden kira alınmamasını istediği belirtildi.

Bu ayrıntı, ilanın yalnızca geçici bir yardım amacı taşımadığını, ev sahibinin destek olmak istediği ailenin uzun yıllar barınma sorunu yaşamamasını hedeflediğini ortaya koydu.

BAŞVURACAK AİLELERDEN İSTENEN BELGELER

İlanın sonunda, başvuruda bulunacak kişilerin maaş bordrosu ve çocuklarına ait bilgilerle birlikte ilgili ofise gelmeleri istendi. 

Kaynak: Haberler.com
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